Ünlü Programlama Dili Java, 25. Yaşını Kutluyor

Cep telefonlarından oyunlara, internet sunucularına ve süper bilgisayarlara kadar birçok kullanım alanına sahip, yazılımcıların yıllardır gözdesi olan Java, bu hafta 25. yaşını kutluyor.

Genelde belirli bir döneme ait trendlerin öne çıktığı ve her şeyin gelip geçici olduğu internet dünyasında sadece birkaç şey internetin ilk yaygın olma dönemlerinden bu yana varlığını sürdürebiliyor. Gün geçtikçe gelişen teknoloji ile sürekli daha yeni ve geliştirilmiş uygulamaların üretildiği dünyamızda, bir geliştiricinin veya yazılımcının yeni çıkan trendleri takip etmesi ve sürekli yeni teknolojiye adapte olması gerekiyor. Fakat Java, geçirdiği 25 yılın ardından hala en yeni teknolojiye ayak uydurup, geliştiricilerin ve yazılımcıların gözdesi olmaya devam etmekte.

Geçmişe baktığımızda hala bugün kullanılan ve geliştirilen çok fazla uygulamaya rastlayamıyoruz. Eğer internet ve teknoloji dünyasında sadece bir tüketiciyseniz büyük ihtimalle geçmişten günümüze varlığını sürdüren işletim sistemleri olan Windows veya Mac ilk olarak aklınıza gelebilir. Fakat ister tüketici ister yazılımcı olun, akla gelen ilk isimlerden biri 25 yılın ardından hâlâ Java oluyor.

Java, ilk olarak 23 Mayıs 1995 tarihinde yayınlandı

İnternetin hayatımıza girmesi çok uzun zaman öncesine dayanmıyor. Özellikle 90'lı yıllarda yaşantımızın iyice bir parçası olmaya başlayan internet üzerinde sadece Yahoo!, Netscape ve bazı statik web sayfaları bulunuyordu. Fakat 1995 yılında Java'nın ortaya çıkması ile bugün kullandığımız internetin ve web sitelerinin temelleri atıldı diyebiliriz. Sonraki zamanlarda kendisinden esinlenilerek çıkarılan C# gibi birçok programlama dilinin de atası olan Java, iş yazılım geliştiriciliğine geldiğinde hâlâ popülerliğini korumayı başarıyor.

Günümüzde kullanılan web sitelerinin neredeyse hepsinde ve en önemlisi olarak kendi alanlarında birer dev hâline gelmiş olan Google, LinkedIn, Uber, Netfllix ve Spotify gibi şirketlerin uygulamalarında ve ürünlerinde bugün hâlâ Java programlama dili kullanılıyor. Örnek verecek olursak; Netflix'in GitHub hesabına baktığımızda, Netflix'in birçok film kütüphanesinin hâlihazırda Java dilinde yazıldığını görebilirsiniz. Fakat Java bugün hâlâ en popüler ilk 5 programlama dilleri arasında yerini alsa da, TIOBE tarafından geçtiğimiz sene açıklanan raporlarda, yerini bir adım gerileterek Stack Overflow'un ardından 2. en popüler programlama dili olarak yer aldığını görüyoruz. Ayrıca Java’nın son dönemlerde daha yavaş bir gelişme süreci yaşadığını da en son 2014 yılında çıkarttıkları Java 8’den sonra yeni bir gelişme yaşanmaması nedeniyle gözlemleyebiliyoruz. 2014 yılından bu yana çok şey değişti, bu kadar uzun süre ayakta kalmış bir dil olan Java’nın 25. yaşında bir an olarak kendini tekrar toplayıp nice 25 senelerce yoluna devam etmesini umut ediyoruz.