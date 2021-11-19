Bitcoin yatırımlarıyla bilinen MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, Türkiye'ye daha önce de verdiği "Bitcoin'e yatırım yapın" tavsiyesini yeniledi. Saylor'a göre Türkiye'nin Bitcoin alması, dolar kaynaklı hasarı tersine çevirecek ve ekonomide hareketlilik olacak.

Bundan yaklaşık bir ay önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Bitcoin'e olan sevgisi ile bilinen şirket MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor'un Türkiye ile ilgili açıklamalarından bahsetmiştik. Türk lirasının yaşadığı değer kaybına karşı çözümü Bitcoin'de bulan Saylor, Türkiye'nin Bitcoin alması durumunda Türk lirasının değer kazanabileceğini ileri sürmüştü. Michael Saylor, yaptığı son açıklamalarda bir kez daha aynı vurguyu yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün gerçekleştirdiği Para Politikaları Kurulu toplantısı kapsamında bir kez daha faiz indirimine gitti. Bu da dolar/TL paritesinin biraz daha yükselmesine ve hatta 11'in üzerine çıkmasına yol açtı. Yabancı basının da dikkatinden kaçmayan faiz indirimi kararı, Michael Saylor tarafından da değerlendirildi. İş insanı, Bitcoin yatırımının Türkiye'deki havayı tersine çevireceğini söyledi.

MicroStrategy’nin kurucusunun son açıklaması şöyle

Bitcoin Türkiye için umuttur. Para birimi, mart ayından bu yana değerinin üçte birini kaybetti ve art arda dokuz yıl değer kaybı yaşamış oldu. TL’den USD’ye dönüşüm sadece çöküşü yavaşlatacak, BTC’nin benimsenmesi ise hasarı tersine çevirecek ve ekonomiyi canlandıracaktır.

Açık konuşmak gerekirse Michael Saylor'un Türkiye'ye verdiği tavsiyeyi zaten uygulamakta olan bir ülke var. Bu ülke, El Salvador. Ekonomik krizle boğuşurken Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, aldığı bu kararı bir süredir uyguluyor. Ülke, Bitcoin yükselişine bağlı olarak ciddi anlamda kar ederken Bitcoin'lerden elde edilen kar, okul yapımı gibi çeşitli ihtiyaçlar için kullanılmaya bile başladı...