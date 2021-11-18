Henüz 6 Gün Önce 10’a Yükselen Dolar 11 TL Oldu

12 Kasım tarihinde 10 TL'yi aşan dolar kurunun artışı durdurulamadı ve bu tarihten sadece 6 gün sonra dolar, 11 TL ile yeni bir rekora daha imza attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz dakikalarda günlerdir beklenen faiz kararını açıkladı. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz gün faizin yükseltilmesi aksine yaptığı açıklamayla paralel bir şekilde faizin yeniden düşürülmesi yönünde oldu. Faizin düşmesiyle birlikte dolar, yalnızca 10 dakika içinde yeni bir rekor kırdı.

Merkez Bankası’nın kararının ardından geçen 10 dakika içinde dolar, 10,53 seviyesinden 10,97 seviyesine yükseldi. Yalnızca 10 dakika içinde gerçekleşen 44 kuruşluk artışın ardından dolarda kısa süreli gerileme yaşansa da, 11 barajından bugün gün içinde 2 kez dönen dolar en sonunda saat 16.13'te bu barajı kırdı. 1 dolar, 11 TL oldu.

Henüz yalnızca 6 gün önce 10 TL olmuştu:

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15 dakikalık grafik

Dolar, sadece altı gün öncesine kadar 9 seviyelerinde dolaşıyordu. Fakat bu seviyelerde de hiç sabit değildi. 11 Ekim’de 9 barajını aşan dolar, 19 Ekim’de 9,38 ile yeni bir rekor kırmış, kapanışı 9,29 seviyesinden yapmıştı. Merkez Bankası’nın 21 Ekim’deki faiz kararının ardındansa günü 9,50 seviyesinde kapatmıştı. 25 Ekim’de 9,85 ile yeni bir rekor kırılmış, 9,58 seviyesinde gün kapatılmıştı. Sonraki günlerde de dolardaki yükseliş devam etmişti.

Günlük grafik

İlk kez 12 Kasım tarihinde dolar, 10,02’yi görerek 10 TL’nin üzerine çıktı. Fakat bundan sonraki günlerdeki artış, önceki artışlardan çok daha şiddetliydi. 15 Ekim’de 10,08, 16 Ekim’de 10,42, 17 Ekim’de 10,69 ve son olarak Merkez Bankası’nın yeni faiz kararını açıkladığı 18 Ekim’de 10,97 seviyeleri görüldü.