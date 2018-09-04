iPhone X'u Blenderda Parçalayıp Suyunu İçmeye Çalıştı

Birazdan izleyeceğiniz şeyi lütfen evde denemeyiniz! Ünlü Youtube kanalı TechRax, yayınladığı videoda bir iPhone X'u blender'da paramparça etti ve meyve suyu gibi içmeye kalktı.

Bir YouTuber, iPhone X’unu bir blender'da toz hale getirdi ve içmeye çalıştı. Gerçekten “Ne gerek var?” dedirten videoyu, TechRax kanalından tanınan dublör ve YouTuber Taras Maksimuk çekti. YouTuber, oldukça pahalı iPhone X’u paramparça edip kalıntıları bir kaba koydu ve ardından üzerine su ekledi; ardından da oldukça tehlikeli olabilecek bulamacı içmeye çalıştı.

Ünlü YouTuber daha önce de Youtube kanalında iPhone’lara yapmadığını bırakmamıştı. Teması genel olarak buna dayalı olan kanalda iPhone’ları kaynar sulara atıp, dinamitlerle bile patlatmıştı.

İşte Youtuber Taras Maksimuk’un iPhone X’u paramparça edip meyve suyu gibi içmeye çalıştığı video: