Çıktığı dönemden bu yana uzun yıllardır türünün en başarılı oyunlarından biri olmayı sürdüren Until Dawn'ın devam oyunu geliyor olabilir.

Until Dawn'da da bir karakteri canlandıran Peter Stormare, Until Dawn'ın devam oyununun gelme ihtimaliyle ilgili önemli bir ipucuyu ortaya çıkarmış olabilir.

Until Dawn 2 her ne kadar resmî olarak duyurulmamış olsa da spekülasyonlar, oyunun bir süredir geliştirildiği yönünde. Bugün ise ilk oyunda yer alan Peter Stormare, Instagram profilinde Until Dawn 2 ile ilgili gizemli bir paylaşım yaptı. Until Dawn News isimli oyuna dair haberleri paylaşan bir hesabın "Until Dawn Remake sayesinde devam oyunu ortaya mı çıktı?" iddialı bir gazete sayfasını paylaşmasının ardından Stormare bu paylaşımı hikâyesine ekledi.

İlk oyundaki Dr. Hill, Instagram'dan şu paylaşımı yaptı:

Stormare, ilk oyunda hatırlayacağınız üzere Dr. Hill karakterine hayat vermişti. Dr. Hill, oyundaki kritik karakterlerden biriydi ve oyuncuların hafızasında yer edinmeyi başarmıştı. Öyle ki Stormare’in, Annabelle 2: Creation ve Shazam! filmlerinin yönetmeni David F. Sandberg tarafından duyurulan Until Dawn film uyarlamasında da aynı rolü yeniden canlandıracağı konuşuluyor. Bu da ünlü aktörün olası bir devam oyunu hakkında bazı bilgilere sahip olabileceğini düşündürüyor.

Sony esasında Until Dawn'ı ilk kez piyasaya sürdüğünde oyunun başarısından tatmin olmamıştı fakat son dönemde bu IP’ye büyük yatırımlar yapıyor. Şirket, Ballistic Moon tarafından geliştirilen ve PlayStation 5 ile PC için piyasaya sürülen Unreal Engine 5 tabanlı yeniden yapımla projeyi yeniden pazarlamanın peşindeydi ancak oyun, yüksek fiyat etiketi ve PC sürümündeki teknik sorunlar nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kaldı.

Her hâlükârda Until Dawn serisinin hayranları devam oyununu görmek için sabırsızlanıyor. Büyük soru ise bu projeyi kimin üstleneceği. İlk oyunun geliştiricisi Supermassive Games mi yoksa Ballistic Moon mu? Bu sorunun cevabını öğrenmek için şimdilik bir süre daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.

Peki siz Until Dawn'ı daha önce oynadınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.