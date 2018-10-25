Ürettiği Robotla Dereceye Giren Liseli Genç ve Projesi

Türkiye’nin çeşitli köşelerinde yaşayan, yaptığı projelerle ve fikirleriyle dünya çapında başarılar elde eden gençlerimizin sayısı giderek artıyor. Kocaeli’de yaşayan fen lisesi öğrencisi Ahmet Akif Kaya, geliştirdiği Tashimasu adlı projesiyle Uluslararası Bilim Projeleri Olimpiyatı’na katıldı. Mühendislik dalında 1.lik elde eden Kaya’yı ve projesini yakından tanıyalım.

İnternet, ülkemizdeki pek çok gence yeni fırsatlar getirdi. Okulda aldıkları eğitimin üzerine kendi imkanlarıyla yeni fikirler üretmeye çalışan gençler, eksiklerini gidermek için çevrimiçi ortama sıklıkla başvuruyorlar. İlkokulun son senesinden bu yana kendisini elektronik, kodlama ve programlara dünyasına adayayan Ahmet Akif Kaya da bu gençlerden birisi.

Şu anda Kocaeli Fen Lisesi’nde 11. sınıfta olan Kaya, akıllı telefonla kontrol edilebilen robotlar, akıllı sulama sistemleri gibi konularda projeler geliştirmiş. Lise yıllarında Raspberry Pi sistemlerine odaklanan Kaya’nın son projesi ise Tashimasu adını verdiği bir tür içecek servis robotu.

Tashimasu ile Ekim ayı başında düzenlenen Uluslararası Bilim Projeleri Olimyatı’na (INSPO 2018) katılan Kaya, mühendislik dalında 1. olmayı başardı.

Genç, oldukça ilginç olan Tashimasu projesini şöyle anlatıyor:

“Projeye geçtiğimiz Şubat ayında Tübitak Ulusal Bilim Kampı’nda başladım. Fikrin çıkış sebebi ise ayak işlerindeki tembelliğim oldu. Sonra yaşlı veya engelli insanların da bu ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekebileceklerini fark ettim. Ardından tasarım aşamasına geçtim, robotu Tinkercad ile 3B olarak tasarladım."

Robotun yapımında marangozlarla ve metal işçileriyle çalışan genç, ardından işin elektronik kısmına geçiş yapıyor. Bu aşamada Raspberry pi ve Arduino bilgilerini kullanıyor, robot için ana kartı tasarlayıp üretiyor. Son olarak belki de en çetrefilli süreç olan yazılım aşamasına geçip, 3 ay kadar kısa bir sürede robotun kontrol yazılımlarını son haline getiriyor.

Kaya, “Aslında proje hiçbir zaman bitmedi, çünkü her zaman yani bir geliştirme ekliyordum” diyor. Projesinin son haline gelene kadar toplam harcaması ise 1250 TL oluyor. Açıkçası, yaşlı ve engelli insanların sorunlarını çözecek bir robotu sıfırdan üretmek için oldukça düşük bir miktar.

Elektronik ve yazılım aşamalarında bilgisayar öğretmeni İrfan Kaya’dan destek aldığını belirten genç, yazılımsal kısımlar için en büyük kaynağı, YouTube ve Stackoverflow platformlarında yaptığı araştırmalar sonucunda bulabilmiş.

Tashimasu robotu, ihtiyaç duyan kişilerin Google Asistan aracılığıyla verdikleri sesli komutlara göre çalışıyor. Robotu çağırmak ve içecek servis etmek için kullanıcılar, akıllı telefonlarından Google Asistan’ı açarak sipariş veriyorlar. Robot komutu algıladıktan sonra çevresel algılama sensörlerini ve yüz tanıma sistemlerini kullanıp, siparişi veren kişinin yanına kadar gidiyor. İstenilen içeceği üzerindeki alanda bulunan bardağa dolduran Tashimasu, böylece tek bir sesli komutla ihtiyacı karşılamış oluyor.

Tashimasu’nun özellikle huzurevlerinde, engelli dostlarımızın kaldıkları merkezlerde ve hastanelerde kullanılamaya uygun bir robot olduğunu söylemek gerek. Maksimum 15 metrelik mesafeden çalışan robot, tek bir gencin fikrinden, hocaları ve ailesinden aldığı destekle gerçeğe dönüşebildi.

Tashimasu hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Ahmet'in aşağıdaki gibi videolar çekip yayınladığı bir de YouTube kanalı var:

Ahmet’in kendisi gibi meraklı gençlere de tavsiyeleri var:

“Merakınızı asla erteleyip, tereddütlerle boğulmayın. Hemen araştırmaya başlayabilir, deneyip sayısız kez başarısız olabilirsiniz. En küçük boşluğunuzda bile, ilk adımını atabileceğiniz fikirleri uygulama aşamasına gelmeniz gerek. İnterneti doğru kullanabilmek, araştırmayı araştırma yaparak öğrenmek gerek.”