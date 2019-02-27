Saniyede tam 20GB transfer hızlarına çıkabilen USB 3.2 standardı geliyor. USB IF firması, yeni USB standartları ile birlikte ilginç bir isimlendirme politikası güdecek.

İlk olarak 2017 yılında duyurulan ve daha o dönemden hızları 20 katına çıkaracağı açıklanan USB 3.2 standardı, en sonunda kapımıza kadar geldi. Ancak firma, yeni gelen modelle birlikte alt modellerin isimlendirmelerinde değişikliğe gitti. USB 3.2'nin adı ise ''USB 3.2 Gen 2x2.'' olarak değiştirildi. Şimdiden kafanız karıştı değil mi?

USB Implementers Forum tarafından yayınlanan bir PDF dosyasıyla isimlendirmeleri açıkladı.

Yeni USB İsimlendirmeleri

USB 3.2 Gen 1: Daha önce USB 3.0 olarak adlandırılan 3.1 Gen 1 standardı. Piyasada SuperSpeed USB olarak adlandırılacak.

Daha önce USB 3.0 olarak adlandırılan 3.1 Gen 1 standardı. Piyasada SuperSpeed USB olarak adlandırılacak. USB 3.2 Gen 2 Daha önce USB 3.1 olarak adlandırılan 3.1 Gen 2 standardı. 10 Gbps transfer hızına saihp ve piyasada SuperSpeed 10Gbps olarak adlandırılacak.

Daha önce USB 3.1 olarak adlandırılan 3.1 Gen 2 standardı. 10 Gbps transfer hızına saihp ve piyasada SuperSpeed 10Gbps olarak adlandırılacak. USB 3.2 Gen 2x2: En son çıkan, son jenerasyon USB standardı. USBB-IF tarafından SuperSpeed USB 20Gbps olarak adlandırılıyor.

Tüm bu isimlendirmelerle kafanız karıştıysa aslında bu isimlendirmelerin bizi çok da ilgilendirmediğini belirtebiliriz. Burada en önemli detay geriye uyumluluğun olması. Özetle, USB 3.2 için tasarlanan bir USB portuna bütün USB kablolarınızı takıp kullanabilirsiniz.