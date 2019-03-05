40 Gbps Transfer Hızına Sahip USB 4 Duyuruldu: Özellikleri

USB-IF organizasyonu yakın zamanda USB 3.0/3.1 yerine kullanılacak yeni isim olan USB 4’ü duyurdu.

USB-IF, USB standartlarını belirleyen kurumdur. Kurumdan yapılan açıklama ile USB 3.0/3.1 isimlerinin kullanımı son buldu. Aslında daha önce USB 3.0’ın adı USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps hız), USB 3.1’in adı USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ve USB 3.2’nin adı da USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) olarak değiştirilmişti. Bugün ise USB 4 açıklandı. (USB 4.0 değil, USB 4)

USB 4 ile beraber veri transfer hızı da ikiye katlanacak. Çift kanallı bu teknoloji sayesinde veri aktarım hızı 40 Gbps’ye çıkacak. Intel Thunderbolt’ta da benzer bir hız vardı.

USB 4, Thunderbolt’un dengi bir teknoloji olarak göze çarpıyor. Intel bu teknolojinin halka açık olacağını ve bu teknoloji için lisans bedeli talep etmeyeceğini belirtmişti. Şirket, 10nm Ice Lake’den bu yana bu teknolojiyi kullanıyor. Öte yandan USB 5 çok daha fazla kullanım alanına ve çok daha farklı uygulama seçeneklerine sahip olacak.

USB 4’ün diğer özellikleri arasında 100 W’a kadar güç, harici grafik kartı, iki 4K veya tek 5k ekran desteği de yer alıyor. USB 4 ayrı bir renkle jenerasyon farkını ortaya koymuyor. Bu teknolojide fiziksel temas noktası ise USB-C ile aynı şekilde olacak ve Thunderbolt 3 ile de uyumlu olacak. USB 4, USB 3.2 ve USB 2.0 ile de uyumlu olacak.

Şu anda USB 4 standartları hala revize aşamasında ve orijinal versiyonun bu yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Büyük ölçekli USB 4 kullanımı ise muhtemelen bir yıl sonra gerçekleşecek.