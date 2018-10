USB Sürücüsünü Güvenli Kaldırmamak Problem Oluşturur mu?

Hepimiz öyle ya da böyle USB disklerini "güvenli kaldır" seçeneğini kullanmadan çıkarttık. Doğru yolun bu olduğu söylenmese de neredeyse her seferinde sıkıntısız çalışıyordu. Peki, gerçekten güvenli kaldırmayı kullanmak önemli mi?

Biraz araştırma yapıldığında görülüyor ki, USB'yi güvenli kaldır'ı kullanarak çıkarmak gerçekten işletim sistemi için önem arz ediyor. Hatta 30 saniyeye kadar beklemek, verilerinizin doğru kaydedildiğinden emin olmak için gerekli bir süre. Ancak asıl risk, işletim sisteminizle USB disk üzerinde nasıl işlemler yaptığınıza bağlı.

Cisco'da çalışan bir güvenlikçi olan Philip Remaker Quora'da yaptığı yorumda (şu an 92 binden fazla görüntülenmesi var) işletim sistemlerimizin harici diskleri (USB sürücüler gibi) her zaman bağlı olacaklarmış gibi algılamaları için proglamlandığını söylüyor. Sistem, disk üzerindeki dosyaların süresiz olarak erişilebilir kalmasını beklerken bu durum sistemin flash disk ile olan etkileşimini değiştiriyor.

Yani bilgisayarınızdaki bir programın sadece bir dosyayı okuyor olması ve sürücüye herhangi bir bilgi kaydetmemesi anlamına gelirse, USB belleği aniden çıkarmanız büyük bir problem oluşturmayacaktır. Ama bu risk yok demek değil. Remaker "Oluşabilecek problemler arasında veri kaybı, bozuk dosyalar, progamların kitlenmesi gibi şeyler yer alıyor" diyor.

Öte yandan, sürücünüze yapması için yeni bir bilgi verdiyseniz ne kadar süre önce olduğu fark etmeksiniz işler biraz daha riskli oluyor. Bunun nedeni ise işletim sistemlerimizin biz söylediğimiz zaman diğer işlerini durdurup kaydetmesi için çok hızlı çalışıyor olması. Bu yüzden neredeyse bütün programlar "write caching" adı verilen bir işlem gerçekleştiriyor.

Rachel Z. Arndt, Popular Mechanics dergisinde yazdığı yazıda bu durumu şöyle açıklıyor: "Bilgisayarlar verimlilik uğruna, yerini değiştirdiğiniz verinin yerini aslında değiştirmiyor; ta ki değiştirilmesi gereken birden çok veri olana kadar. Diski bilgisayara haber vererek çıkarmak ise, bu işlemi önceliğe alıyor. Yani güvenli çıkar'ı kullanmamak bu işlemin yarıda kalmasına sebep olabilir."

Elbette modern işletim sistemleri bu kondua her geçen gün daha da iyi oluyorlar. Dosyaların yazılma ve okuma işlemlerini her zaman önceliğe alarak kullanıcının başının ağrımasını olabildiğince önlüyorlar. Örneğin Windows, "Hızlı Kaldırma için Optimize Et" özelliğini write caching kullanmadan kayıt işlemi için geliştirmişti.