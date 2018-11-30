Uydu Alıcılı Televizyonlar Tarihe Karışıyor

Yıllardır eğlence sektörünün öncülerinden olan çanak anten yayınları, yavaş yavaş yerini internet üzerinden yapılan yayınlara bırakıyor.

AT&T’nin CEO’su John Donovan “Son uydumuzu yolladık” diyerek bir devrin kapandığını belirtti. Az önce okuduğunuz açıklama, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük uydu firması ve en büyük ikinci televizyon sağlayıcısı DirecTV’nin sahibi AT&T’den geldi.

Eylül ayı itibariyle yirmi milyona yakın müşterisi olan DirecTV, hizmetine devam edecek. Ancak Donovan’a göre firma, bundan sonra çevrimiçi sektörde gelişmeyi amaçlıyor. Küçük bir kutuda standart televizyon hizmeti vermeyi amaçlayan konseptin tek farkı internet üzerinden yayın sağlaması.

Çanak antenler aracılığıyla televizyon yayını alma geleneği 1980’lerin başına dayanıyor. Ancak yayın alanının dışındaki insanların, kendi çanak antenlerini kullanarak televizyon sinyallerini almasıyla apayrı bir cumhuriyet kuruldu desek pek de yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Bunlar bir kenarda dururken, son zamanlarda çanak anten yayını yerine insanlar daha çok Netflix gibi yayınları tercih etmeye başladılar.

Geleneksel çanak antenli televizyonlardan bu alana olan kayma tabii ki uydu yayınlarını ciddi şekilde etkiledi. Son verilere göre Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yayın sağlayıcıları 2018 yılının son çeyreğinde ciddi şekilde müşteri kaybettiler.

2017 yılında AT&T 554.000 adet müşteri kaybetti ve bu düşüş firmanın kayıtlarına göre bu sene de devam etti.

AT&T’nin sahibi, CEO Randall Stephenson “Artık (bu kadar uydu yayını) yeter” şeklinde net bir açıklamada bulundu.