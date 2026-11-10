Toyota Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil alacak olanların tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın güncel modellerinde bazı kampanyalar ve indirimler bulunuyor.

Toyota'nın Kasım 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Markanın en çok tercih edilen modellerinde geçerli olan güncel fiyatlarını bu içeriğimizde bir araya getirdik.

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Toyota'nın Kasım 2026 döneminde sunduğu indirimli otomobillere ve kredi fırsatlarına da değindik. Fiyat listesinin yanı sıra kampanya kapsamındaki modelleri, sunulan fiyat avantajlarını ve kredi seçeneklerini de detaylarıyla inceleyebilirsiniz.

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Toyota Kasım 2026 güncel fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Corolla 2.545.500 TL 1.965.000 TL Toyota Yaris Hybrid 2.546.500 TL 2.100.000 TL Toyota C-HR Hybrid 2.859.000 TL 2.290.000 TL Toyota Corolla Hatchback Hybrid 2.960.000 TL 2.320.000 TL Toyota Corolla Hybrid 2.968.000 TL - Toyota Yaris Cross Hybrid 2.926.000 TL 2.545.000 TL Toyota Corolla Cross Hybrid 3.413.000 TL 2.899.000 TL Toyota Land Cruiser Prado 17.550.000 TL 12.490.000 TL Yeni Hilux 4.325.000 TL 4.109.000 TL

Toyota Yaris Hybrid Kampanyası: 2.100.000 TL'den Başlayan Fiyatlar

Toyota Yaris Hybrid, kasım ayında kampanyalı fiyatıyla öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Aracın tavsiye edilen liste fiyatı 2.546.500 TL iken kampanyalı fiyatı 2.100.000 TL'den başlıyor.

Kampanya 2026 model yılı Yaris Hybrid için 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Toyota C-HR Hybrid Kampanyası: 2.290.000 TL

Toyota C-HR Hybrid, kasım ayında ÖTV muafiyetli araç alımlarına özel fiyat avantajı sunuyor. Modelin tavsiye edilen liste fiyatı 2.859.000 TL iken kampanyalı fiyatı 2.290.000 TL olarak belirtiliyor.

Toyota Hilux Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 6 Ay %0 Faiz

Toyota Hilux, kasım ayında hem kampanyalı fiyatı hem de kredi fırsatıyla dikkat çekiyor. Modelin tavsiye edilen liste fiyatı 4.325.000 TL iken kampanyalı fiyatı 4.109.000 TL olarak açıklanıyor.

Bunun yanında tüzel müşterilere özel 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuluyor. Kredi kampanyası bireysel müşteriler için geçerli değil.

Toyota Land Cruiser Prado Kampanyası: 500 Bin TL Takas Desteği

Toyota'nın büyük SUV modeli Land Cruiser Prado için kasım ayına özel 500.000 TL takas desteği sunuluyor. Mevcut aracını yenilemek isteyenler, farklı bir marka otomobile sahip olsalar da takas desteğinden faydalanabilecek.