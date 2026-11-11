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Nissan Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Nissan, Kasım 2026 döneminde farklı SUV ve hibrit modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere çeşitli seçenekler sunuyor.

Nissan Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Nissan, Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın ilgi gören SUV modellerinin güncel fiyatları merak edilirken e-POWER ve hibrit motor seçenekleri de yeni otomobil arayışında olanların dikkatini çekiyor.

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İçerikten Görseller

Nissan Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Nissan Qashqai

Nissan Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Nissan Qashqai

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Nissan Qashqai 2.855.800 TL 2.269.000 TL
Nissan Qashqai Yeni e-POWER 3.982.900 TL 3.582.900 TL
Nissan Juke 2.351.600 TL 1.999.000 TL
Nissan X-Trail Mild Hybrid 5.098.300 TL 4.350.000 TL
Nissan Townstar Van 1.438.000 TL -
Nissan Townstar Combi EV 2.437.900 TL -

Nissan Qashqai Kampanyası: 2.269.000 TL'den Başlayan Fiyatlar

Nissan Qashqai, kasım ayında özellikle Mild Hybrid Designpack versiyonuyla dikkat çekiyor. Modelin bu versiyonu için tavsiye edilen liste fiyatı 2.855.800 TL iken kampanyalı anahtar teslim fiyatı 2.269.000 TL olarak açıklanıyor.

Nissan Qashqai e-POWER Kampanyası: 400 Bin TL'ye Varan Nakit İndirimi

Nissan'ın e-POWER teknolojisine sahip Qashqai modeli de kasım ayında nakit alım indirimiyle satışa sunuluyor. Hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik kampanya kapsamında 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi bulunuyor.

Nissan X-Trail Kampanyası: 2 Milyon TL'ye 12 Ay %0 Faiz

Nissan'ın büyük SUV modeli X-Trail, kasım ayında yüksek tutarlı finansman fırsatıyla dikkat çekiyor. 2025 model yılı X-Trail Mild Hybrid'in Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere 2.000.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli ticari kredi imkanı sunuluyor.

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