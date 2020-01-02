Araştırmacılar, Uzay Atıkları Tespit Sistemini Geliştirdi

Çinli araştırmacılar, uzay atıklarını tespit etmeye yarayan lazer menzilli teleskopların doğruluğunu sinir ağları sayesinde geliştirmeyi başardı. Yeni yöntem sayesinde uzay araçlarının yörüngede güvenle çalışması sağlanabilecek.

Yarım asırdır süren uzay faaliyetlerinin ardından oluşan atıklar ve parçalanan araçlar, halihazırda çalışan uzay araçları için tehlike oluşturabiliyor. Çinli araştırmacılar, Dünya'nın yörüngesindeki uzay atıklarını tespit etmek için yeni bir yöntem geliştirerek, uzay araçları için güvenli rotalar çizmenin etkili bir yolunu buldular.

Bilim insanları daha önce uzay atıklarını tanımlama sistemleri geliştirseler de, uzay çöplüğünün hızlı, küçük parçalarını tespit etmek zor oluyordu. Ancak lazer menzilli teleskoplar için oluşturulan yeni algoritma seti, uzay atıklarının tespitinin başarı oranını önemli ölçüde geliştirdi.

Çin Araştırma ve Haritacılık Akademisi'nden Tianming Ma, "Sinir ağı yoluyla teleskobun işaretleme doğruluğunun geliştirilmesiyle, 1 metre kare kesit alanına sahip ve 1.500 kilometrelik mesafedeki uzay atıkları tespit edilebilir" dedi. Lazer menzilleme teknolojisi, mesafelerini ölçmek için lazer yansıtma yöntemini kullanıyor. Ancak, uzay atıklarının yüzeyinden yansıyan sinyaller çok zayıf olduğu için doğrulama etkisini azaltıyor. Önceki yöntemler, atıklarının saptanmasını yalnızca 1 kilometrelik menzile kadar yükseltebilmişti.

İnsan beyninin duyusal girdileri, işleme seviyeleri üzerine modellenen algoritmaların, lazer menzilleme teknolojilerine uygulanması fikri daha önce de önerilmişti. Bununla birlikte Ma'nın çalışması, sinir ağı yoluyla ilk kez lazer menzilli bir teleskopun tespit doğruluğunu önemli ölçüde geliştirdi.

Ma ve meslektaşları, iki iyileştirme algoritması kullanarak uzay atıklarını tanımak için bir geri yayılımlı sinir ağı eğitti. Genetik Algoritma ve Levenberg-Marquardt algoritması, sinir ağının uzay atıklarını tanınması için eşik değerlerini optimize ederek, ağın çok hassas olmamasını ve uzayın yerel bölgelerinde eğitilebilmesini sağladı. Ekip, Pekin Fangshen lazer menzilli teleskop istasyonunda 3 eski yönteme karşı test yaparak doğruluğun geliştirildiğini teyit etti.

Ma, yöntemi daha da geliştirmeyi amaçlıyor. Araştırmacıya göre uzay atıklarının kesin yörüngesini elde etmek, uzay araçlarının yörüngede güvenli çalışması için etkili bir yardım sağlayabilir.