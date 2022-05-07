Bir Şirket, Uzay Balonları ile Seyahat İçin 1000 Bilet Sattı

Bir uzay turizmi şirketi olan World View, 1000. müşterisini de elde ederek dünyanın en çok tercih edilen uzay turizmi şirketi oldu. Uçuşlarına 2024 yılında başlayacak olan şirket, müşterilerini dünyanın 37 kilometre yükseğine, uzayın 'sınırına' taşıyacak.

Uzay turizmine olan ilgi ve merak her geçen gün artmaya devam ediyor. Uzay yolculukları artık sadece bilimsel bir amaca hizmet etmektense, sıradan insanlara da uzay deneyimi imkanı vadeden daha ticarileştirilmiş bir sektöre doğru evriliyor. Elon Musk’ın şirketi SpaceX ve Richard Branson’ın şirketi Virgin Galactic gibi şirketler bu giderek büyümekte olan ilgiye katkı sağlarken, adını bu kadar sık duymadığımız daha küçük firmalar da bu alanda faaliyet gösteriyor.

Şimdiyse 2024 yılına kadar ödeme yapan müşterileri 'uzayın sınırına' uçurmayı planlayan bir uzay balonu girişiminin, 1000'inci müşterisini alarak dünyanın en çok tercih edilen uzay turizmi şirketi olduğu bildiriliyor. Tucson, Arizona merkezli World View isimli şirket, uzay balonlarında koltuk başı fiyatı 50 bin dolar olarak öne çıkıyor ki bu da, ünlü uzay turizmi şirketi Virgin Galactic ile bir uzay uçuşu bileti bedelinin yaklaşık olarak dokuzda biri fiyatına denk gelmesi açısından aslında bunun oldukça uygun bir meblağ olduğu anlamına geliyor.

Müşterilerini Dünya'nın 37 kilometre yükseğine taşıyacak

Helyumla doldurulmuş balonlarla çalışma prensibine dayanan World View, her ne kadar yerçekimsiz ortamda ayağınızın yerden kesildiği o tam uzay turizmi deneyimini sunmasa da, müşterilerini Dünya’nın 37 kilometre yukarısına, yani bir yolcu jetinin seyir yüksekliğinden neredeyse üç kat daha yükseğe götürmeyi hedefliyor. Bununla birlikte şirket tarafından çarşamba günü yapılan bir açıklamaya göre bu yükseklikte, Dünya'nın eğriliğinin yanı sıra gökyüzünün yıldızlarla dolu karanlığını gözlemlemek de mümkün olacak.

Dahası şirket, girişime olan ilgiyi ve çekiciliği artırmak adına Büyük Kanyon, Büyük Mercan Resifi ve Mısır’ın ünlü piramitleri gibi dünyanın en göz alıcı yerlerinden bazılarından da uçuşlar başlatmayı planlıyor. Hatta şirket tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Büyük Kanyon uzay limanından yapılacak olan tüm uçuşların, ilk yılı için şimdiden satıldığı bildiriliyor.

Rakip firmalara göre çok daha ucuz ve ulaşılabilir

Elde ettikleri başarıya dair konuşan World View CEO’su ve Başkanı Ryan Hartman, yaptığı açıklamada "1.000 rezervasyona ulaşmak, World View'un sunduğu bu eşsiz deneyime duyulan tutkunun, heyecanın ve ilginin altını çiziyor." diyor ve "Büyük Kanyon uzay limanı uçuşunun ilk yıl için satılmış olması, pazar talebini ve uzay turizmine artan ilgiyi de gösteriyor." diye de sözlerine ekliyor.

Öte yandan World View, sadece yakın uzaya uçmak için değil; aynı zamanda şirketin bekleme listesine girmek için de rahip şirketlere göre daha ulaşılabilir olmasıyla öne çıkıyor. Mesela Virgin Galactic 150 bin dolar gibi bir depozito bedeli talep ederken, World View, müşterilerinden sadece 500 dolarlık bir depozito ücreti istiyor.