Uzmanlar Karekod Dolandırıcılarına Karşı Uyardı

Bilişim uzmanları, karekod kullanılarak yapılan yeni bir dolandırıcılık türüne karşı uyandı. Uzmanların açıklamalarına göre şehrin her tarafında görebileceğimiz karekodlar, şahıslar tarafından kötü amaçlarla değiştirilebilir.

Dolandırıcılığın yeni türlerinin ortaya çıkmasını teknolojinin suçu olarak lanse etmeyi kesinlikle istemeyiz. Ancak yeni teknolojik araç gereçler akla gelmesi zor üçkağıtçılıkları beraberinde getirebiliyor tabii ki. Zaten bu bilgisayar ve internetle gelen bir durum değil, her dönem yeni icatlar yeni zayıflıkları getirmiştir. Önemli olan fark edip buna göre önlem almak.

Teknosever mesajımızı da verdiğimize göre artık yeni dolandırıcılık yöntemimizden bahsedebiliriz. Bazı dolandırıcılar, kendi karekodlarını etrafa dağıtıp ağına düşecek kişileri bekliyor. Kodu okutan kişi, kodu koyan kişinin niyetine göre bazı bilgilerini karşı tarafa aktarabiliyor ya da istem dışı arama yapabiliyor.

"Kodun yönlendirdiği uygulamaları indirmeyin"

Pandeminin başlangıcından beri sık sık karşımıza çıkan karekodları restoran menülerine ulaşmaktan mekanlara girişe ve bilgi almaya kadar birçok amaçla kullanıyoruz. Bu karekodlar bizi belirli linklere yönlendiriyor. E daha ne olsun? Kötü niyetli biri kötü niyetli bir linkin karekodunu üretip etrafa dağıtamaz mı? Uzmanlara göre bal gibi de yapar.

Bir güvenlik yazılım firmasında pazarlama müdürü olarak çalışan Ünsal Yurdakonar, sahte bir karekodla telefondan otomatik aramalar yapılabileceğini ifade etti. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Bıçakcı ise yaptığı açıklamada ''QR kodlar bir afişe asılı ve afişle ilgili bilgi almak istiyorsunuz. Oradaki QR kodu değiştirebilirler, üzerine sahte başka bir QR kodu yapıştırabilirler. Bu tür risklere karşı biraz daha uyanık olmakta fayda var. QR koda bakarak veya gidilen siteye bakılarak anlayabilme imkânınız çok bulunmaz. QR kod aracılığıyla mobil cihazınıza kötü amaçlı bir yazılım, virüs indirebilirsiniz. Burada QR kodunu okuttuktan sonra bir yazılım indirilmesi söz konusu olursa bu yazılımı indirmemenizi bilhassa öneririm.'' ifadelerine yer vererek bilinçsiz QR kod kullanımının yol açabileceklerini hakkında uyardı.

Aynı zamanda ödeme yapma gibi işlemlerle kripto paralar üzeirnden de dolandırıcılık vakalarının olabileceğine vurgu yapan Bıçakçı, bu konuda da ''QR kod üzerinden bir ödeme de yapabilirsiniz, bu ödeme eğer sizin istemediğiniz bir kişiye ait bir ödeme ise ve bu Bitcoin üzerinden yapılan bir ödeme ise bunu geriye alma şansınız yok. Bir bankacılık elektronik transferinde bulunacaksınız, o IBAN numarasını da QR kod haline getirebilirsiniz elbette. IBAN numarasını değiştirip başka bir saldırganın bu saldırıyı yapan kişinin adresi ile değiştirdiği anda sizin yapmış olduğunuz transfer başka bir hesaba gidecektir" ifadelerini kullandı.