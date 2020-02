VAIO, SX12 ve SX14 Dizsüstü Bilgisayarlarını Piyasaya Sürdü

VAIO, SX12 ve SX14 serisinin yeni modellerini tanıttı. Şirketin yeni dizüstü iş bilgisayarları 6 çekirdekli 10. nesil Intel Core işlemcileri ve ultra hafif tasarımlarıyla öne çıkıyor.

VAIO, hem VAIO SX12 hem de VAIO SX14 serisi için işlem yeteneklerini en üst düzeye çıkaran 10. Nesil Intel Core U işlemcili yüksek performanslı yeni dizüstü iş bilgisayarlarını duyurdu. VAIO, yeni dizüstü bilgisayarlarını sınırlı üretim kırmızı modelin yanı sıra premium siyah ve kahverengi versiyonlarıyla satışa sundu.

VAIO SX12, model adından da anlaşılacağı üzere 12,5 inç ekrana sahipken SX14, 14 inçlik daha büyük bir ekran sunuyor. Onları diğer dizüstü bilgisayarlardan öne çıkaran özellikleri yeni nesil Intel Core i7-10710U işlemcilerden güç almaları ve son derece hafif olmaları. Intel Core i7-10710U, Comet Lake işlemci ailesine üye ve firmanın ilk 6 çekirdekli U serisi işlemcisi. Açıklamaya göre SX12 yaklaşık 900 gram, SX14 ise yaklaşık 1 kilogram ağırlığında.

VAIO SX12 ve VAIO SX14, kullanıcıların dizüstü bilgisayarda daha hızlı ve rahat bir şekilde çalışabilmeleri için işlemcinin performansını en üst düzeye çıkaran VAIO'nun "TruePerformance" teknolojisine sahip. Yeni 2020 modelleri, önceki modellere kıyasla sistemin ısı yayılımı tasarımını daha ileriye taşıyor ve böylece 12 iş parçacıklı 6 çekirdeğin maksimum performans sunmasını sağlıyor. VAIO TruePerformance ile Core i7 modelinin performansında %40'a varan bir iyileşme görüldüğü belirtiliyor.

Her iki model de, parmak izine ek olarak yüz tanımayı destekliyor. Windows Hello ile uyumlu biyometrik kimlik doğrulama yöntemi olarak yüz kimlik doğrulaması kullanılabiliyor. Her iki model için de fiyatlar 1.199 dolardan başlıyor ve donanımları 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama ile yapılandırılabiliyor.