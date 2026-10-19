VALORANT'ın dev dünya turu İstanbul'a geliyor. Riot Games, 2027 VALORANT Champions Tour takvimini açıklarken hem Türkiye'deki oyuncuları hem de profesyonel sahneyi yakından ilgilendiren önemli yenilikler duyurdu. İstanbul'un da yer aldığı yeni sezonda rekabetin kuralları baştan aşağı değişecek.

VALORANT'ın dev dünya turu İstanbul'a geliyor. Riot Games'in 2027 yılı için hazırladığı VALORANT Champions Tour planı, oyunun espor tarafında şimdiye kadarki en hareketli sezonlardan birini beraberinde getirecek gibi görünüyor. Üstelik açıklanan takvime baktığımızda Türkiye'deki VALORANT oyuncularını yakından ilgilendiren oldukça önemli bir ayrıntıyla karşılaşıyoruz.

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Riot Games, yeni sezonda yalnızca VCT'nin ziyaret edeceği şehirlerin sayısını artırmakla yetinmeyecek. Profesyonel sahneye çıkmanın yolları da önemli ölçüde değiştirilecek. Açık elemeler daha önemli hâle gelirken yükselen takımlar için yeni fırsatlar sunulacak. Gelin şimdi 2027 VCT sezonunun takvimine ve Türkiye'yi ilgilendiren detaylara yakından bakalım.

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2027 VCT sezonunda dünyanın dört bir yanında 50'den fazla turnuva düzenlenecek

Riot Games tarafından paylaşılan bilgilere göre 2027 VCT sezonunda 15 farklı şehirde 50'den fazla turnuva düzenlenecek. Sezon, 14 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında São Paulo, Berlin, Bangkok ve Hangzhou'daki Kickoff turnuvalarıyla başlayacak. Ardından takvimler 20 Şubat-3 Mart tarihlerini gösterdiğinde sezonun ilk Masters turnuvası Seul'de gerçekleştirilecek.

29 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasındaki ilk Cup döneminde ise Mexico City, Varşova, Manila ve Wuhan sahneye çıkacak. VCT'nin ikinci Masters turnuvası da 5-20 Haziran tarihlerinde Valencia'da düzenlenecek. Buraya kadar Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir gelişme yok gibi görünebilir ancak ikinci Cup dönemine geldiğimizde işler bizim için çok daha ilginç bir hâl alacak.

İstanbul, ağustos ayında dünyanın en iyi VALORANT takımlarını ağırlayacak

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5-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ikinci Cup döneminin ev sahiplerinden biri İstanbul olacak. Aynı dönemde Rio de Janeiro, Tokyo ve Şanghay'da da Cup turnuvaları düzenlenecek. Yani Türkiye'deki VALORANT tutkunları, 2027 yılında uluslararası VCT rekabetini yeniden yakından takip etme fırsatı yakalayacak. İstanbul'un organizasyonuna ilişkin daha ayrıntılı bilgiler ise henüz paylaşılmadı.

2027 sezonunun büyük finali niteliğindeki VALORANT Champions ise 16 Eylül-10 Ekim tarihlerinde ABD'nin Austin kentinde gerçekleştirilecek. Üstelik Riot Games'in önemli bir değişikliği daha var. Game Changers Championship finali de Champions'ın içerisinde düzenlenecek. Böylece Game Changers finalinin VCT'nin en büyük izleyici kitlesinin karşısına çıkarılması amaçlanıyor.

VCT'nin sistemi değişiyor: Artık açık elemeler çok daha önemli olacak

Riot Games, 2027 sezonuyla beraber uzun lig dönemlerinden uzaklaşıp turnuva odaklı bir modele geçiyor. Bölgesel Open turnuvaları ve açık elemeler sayesinde yükselmekte olan takımların Cup ve küresel organizasyonlara ulaşabilmesi için birden fazla yol oluşturulacak. Partner takımlar sistemin önemli parçalarından biri olmaya devam edecek ancak Kickoff sonrasındaki ilerleme performansa bağlı olacak.

Bu sistemde özellikle dikkat çeken nokta, takımların tek bir başarısızlığın ardından bütün sezonu kaybetmek zorunda kalmayacak olması. Kasım 2026'da başlayacak açık elemelerin ardından sezon içerisinde başka Open turnuvaları da düzenlenecek. Dolayısıyla profesyonel VALORANT sahnesine adım atmaya çalışan ekipler, sezon boyunca kendilerini gösterebilecekleri birden fazla fırsat yakalayabilecek.

Türkiye'den bir takım doğrudan VCT EMEA Kickoff'a katılabilecek

Türkiye'deki takımlar için ilk büyük fırsat aslında 2027 başlamadan karşımıza çıkacak. Türkiye açık elemelerinin ilki 10-13 Kasım, ikincisi ise 18-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Her iki elemeden de en iyi iki takım, 25 Kasım-6 Aralık arasındaki Türkiye Eleme Playoffları'na yükselecek. Bu dört ekibe 2026 performanslarına göre dört davetli takım daha katılacak.

Sekiz takım önce dörder takımlı iki GSL grubunda mücadele edecek. Gruplardan ikişer ekip çift eleme aşamasına çıkacak ve büyük final beş maçlık seri üzerinden oynanacak. Kazanan takım VCT EMEA Kickoff'a katılacak. 2027 EMEA Kickoff'ta sekiz partner ekibin yanında Avrupa'dan iki, Türkiye ve MENA'dan birer takım bulunacak. Yani Türkiye'den bir ekip VCT EMEA sahnesine çıkacak.

Üstelik yükselen takımlara 100 binlerce dolarlık finansal destek verilecek

Riot Games, açık elemelerden profesyonel sahneye yükselen takımların masraflarını karşılayabilmeleri için oldukça dikkat çekici bir destek sistemi de hazırladı. Partner olmayan bir takım Kickoff veya Cup aşamasına ulaşırsa 100 bin dolar finansal destek alacak. Masters'a yükselmek bu rakamı 200 bin dolara, Champions'a katılmak ise tam 400 bin dolara çıkaracak.

Üstelik söz konusu rakamlar turnuvalardaki standart ödül havuzlarının yerine geçmeyecek. Takımlar bu finansal desteklerin yanı sıra ödül havuzlarından ve performansa bağlı teşviklerden de yararlanabilecek. Böylece açık elemelerden gelen bir ekibin uluslararası seviyeye ulaştığında karşılaşabileceği finansal yükün azaltılması ve partner olmayan takımlar için daha sürdürülebilir bir rekabet ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Peki Türkiye'deki açık elemelere kimler katılabilecek?

Türkiye elemelerine girmek isteyen oyuncuların en az 17 yaşında olması gerekiyor. Ayrıca kayıt sırasında veya önceki üç Kısım'dan herhangi birinde en az Yücelik 1 seviyesine ulaşmış olmak şart. Takımların beş kişilik ana kadrosundaki en az üç oyuncunun kayıt oldukları bölgede ikamet etmesi gerekiyor. Yani şartları karşılayan oyuncular için profesyonel sahneye uzanan oldukça açık bir yol bulunuyor.

Playofflara yükselen ekipler için kadro konusunda da ayrı bir kural bulunuyor. Bu takımların elemelerde kullandıkları beş kişilik kadrodan en az üç oyuncuyu korumaları gerekecek. İlk Türkiye elemesi için kayıtlar 15 Ekim-7 Kasım, ikinci eleme içinse 11-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dolayısıyla kendine güvenen VALORANT oyuncularının önünde hazırlık yapmak için çok uzun bir süre bulunmuyor.

Riot Games, VCT'nin oyun içi koleksiyonunda da değişikliğe gidiyor

2027 VCT sezonundaki yenilikler turnuvalarla sınırlı değil. Riot Games, oyuncuların VALORANT espor ekosistemini oyun içerisinden desteklemesini sağlayan espor koleksiyonunu da değiştirecek. Yeni sezonda Classic'in yerini Ghost alacak. Böylece VCT temalı içerikleri takip eden oyuncular açısından 2027 sezonuyla beraber yalnızca profesyonel sahnede değil, oyun içerisinde de bir değişiklik yaşanacak.

Özetle 2027 yılı VALORANT esporu için epey yoğun geçecek gibi görünüyor. İstanbul'un küresel turun duraklarından biri olması Türkiye'deki izleyiciler için güzel bir gelişmeyken açık elemeler sayesinde yerel takımların önünde de VCT EMEA'ya uzanan somut bir yol olacak. Peki siz İstanbul'da düzenlenecek VCT organizasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.