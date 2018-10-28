Sony Picture'ın piyasaya sürdüğü Venom filminin bu hafta sonu dünya çapında 500 milyon dolarlık bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Film yayınlandığında 2013'deki Gravity filminin 55.7 milyon dolarlık rekorunu kırarak tüm zamanların en iyi açılışını yaptı. Söz konusu verilere göre yurt içinde 175.3 milyon dolar gelir elde eden film, yabancı gişede 302,5 milyon dolarlık bir rakama imza attı. Venom’un dünya çapındaki gişe hasılatı toplamı şu anda 477,8 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Hem Japonya hem de Çin, Hollywood sektörü için çok güçlü iki pazar. Filmin gelecek hafta Japonya'da, bir sonraki hafta da Çin'de vizyona girmesiyle dünya çapında en az 600 milyon dolar kazanması bekleniyor. Venom’un küresel çaptaki bu büyük başarısı, devam filmi için de çok beklemeyeceğimizi söylüyor.

Venom filmi ile büyük bir başarı elde eden Sony Pictures Entertainment, IMAX ile uzun vadeli resmi bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Sony’nin gelecek filmlerinin dünya çapında dev ekran formatında dijital olarak piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Halen dünya genelindeki sinemalarda gösterimde olan film, bakalım ilerleyen zamanlarda hangi başarılara sahip olacak.