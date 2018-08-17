''Türkiye'deki ABD'li Şirketler Vergilendirilmeli''

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, devletin Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin vergilendirmesi gerektiğini söyledi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Apple, Microsoft, Google gibi Birleşik Devletler menşeli şirketlerin vergilendirilmesi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Google'ın Türkiye'de ofisi olmasına rağmen Türkiye’deki reklam satış işlemlerinin faturalarını İrlanda’da keserek ülkemizi vergi kaybına uğrattığını hatırlatan Bingöl, ‘’Vergi kaybının önüne geçmek için ABD'ye Türkiye'de daimi temsilcilik açma zorunluluğu getirilmesi gerekir.’’ dedi.

Türkiye’nin bu vergi tahsil sorunundan kurtulmak için şirketleri daimi temsilcilik açmaya mecbur bırakması gerektiğini belirten Bingöl, ‘’Şirketler böylece vergiye tabi olabilirler. Ama onlar da buna yanaşmıyor. Örneğin, Booking.com buna yanaşmadığından için Maliye Bakanlığı ile yaptığı toplantıda kapatıldı. Bu şirketlerin vergi vermeden kazanç elde etmeleri maalesef üzücü. Kendi ülkelerinde verdikleri vergi bizi ilgilendirmez. Neticede bizim ülkemizden de kazanıyor. Bizim ülkemizden elde ettiği kazancın vergilerini ödeyecek. Bunun başka bir alternatifi yok.’’ dedi.

Bu şirketlerden vergi alınmamasının vatandaşın üstüne ekstra yük bindirdiğini belirten Bingöl, ‘’Dolaylı vergilerde bizim seviyemiz şu anda %70. Avrupa'da ise bu oran %35'lerde. Bu tarz unsurların doğru vergilendirilmesi ya da vergiye tabi tutulması vatandaş üzerindeki vergi yükünü azaltacak. Devletin geliri açısından pozitif bir ivme kazanacak hem de vatandaşın üzerindeki vergi yükü azalacak. Aynı zamanda da sosyal adalet sağlanacak.’’ dedi.

İrlanda’nın düşük vergi oranlarının şirketlerin Türkiye’de temsilcilik açmamasına neden olduğunu söyleyen Bingöl, ‘’Google gibi ABD şirketleri İrlanda'ya bir daimi temsilcilik açıyor. Google, Türkiye'de kazanıyor ama ülkeye ekonomik anlamda faydası olmuyor. ABD, İrlanda'ya açtığı gibi Türkiye'ye de bir şube açabilir. Gelir Türkiye'ye açar KDV'sini tahsil eder, vatandaşın ödediği paradan KDV'sini devlete öder. Bu anlamda sadece bir uluslararası vergi anlaşması yapılır. Sermayemiz reklam vererek yurt dışına çıkıyor. Bir an önce kanundaki boşlukların doldurulması gerekir. Revizeye ihtiyaç var.’’ dedi.