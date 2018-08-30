Vestel Venus V6 ve Venus E4 Tanıtıldı - İşte Özellikleri

Türkiye’nin en büyük teknoloji markalarından biri olan Vestel, Almanya’da düzenlenen IFA 2018 sırasında düzenlediği basın etkinliği ile yeni giriş-orta seviye akıllı telefonları Venus E4 ve Venus V6 modellerini tanıttı. 18:9 formatındaki ekranları ve çift arka kameraları ile günümüz akıllı telefon trendlerini yakından takip eden cihazlar, dünyaca ünlü markalara servet ödemek istemeyen kişileri iyi birer alternatif sunuyor.
Vestel Venus V6 Özellikler
- İşlemci: Snapdragon 450
- Bellek: 3GB RAM, 32GB ROM
- Ekran: 5.7 inç HD+
- Arka Kamera: 13 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 3366mAh
Vestel Venus E4 Özellikler
- İşlemci: Snapdragon 425
- Bellek: 2GB RAM, 16GB ROM
- Ekran: 5.45 inçlik HD+
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 5MP
- Batarya: 2900mAh
Vestel, Venus V6 ve Venus E4’ün hangi tarihlerde satışa sunulacağını de nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacağını belirtmedi. Ancak cihazların Eylül ayı içerisinde tüketiciler ile buluşması bekleniyor.