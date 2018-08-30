  • Vestel Venus V6 ve Venus E4 Tanıtıldı - İşte Özellikleri

Yerli Telefon İsteyenler İçin Vestel Venus V6 ve Venus E4 Tanıtıldı

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Vestel'in en yeni akıllı telefonları olan Venus V6 ve Venus E4, IFA 2018'de tüketicilerin beğenisine sunuldu. Cihazların fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Türkiye’nin en büyük teknoloji markalarından biri olan Vestel, Almanya’da düzenlenen IFA 2018 sırasında düzenlediği basın etkinliği ile yeni giriş-orta seviye akıllı telefonları Venus E4 ve Venus V6 modellerini tanıttı. 18:9 formatındaki ekranları ve çift arka kameraları ile günümüz akıllı telefon trendlerini yakından takip eden cihazlar, dünyaca ünlü markalara servet ödemek istemeyen kişileri iyi birer alternatif sunuyor.

Vestel Venus V6 Özellikler

  • İşlemci: Snapdragon 450
  • Bellek: 3GB RAM, 32GB ROM
  • Ekran: 5.7 inç HD+
  • Arka Kamera: 13 MP + 5 MP
  • Ön Kamera: 8MP
  • Batarya: 3366mAh

Vestel Venus E4 Özellikler

  • İşlemci: Snapdragon 425
  • Bellek: 2GB RAM, 16GB ROM
  • Ekran: 5.45 inçlik HD+
  • Arka Kamera: 13 MP
  • Ön Kamera: 5MP
  • Batarya: 2900mAh

Vestel, Venus V6 ve Venus E4’ün hangi tarihlerde satışa sunulacağını de nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacağını belirtmedi. Ancak cihazların Eylül ayı içerisinde tüketiciler ile buluşması bekleniyor.

Etiketler: Venus V6, Venus E4
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