Avukat Gökhan Ahi, yaptığı açıklama ile yargının kısmi bir engelleme ile Vikipedi sorununa çözüm getirebileceğini, bu sayede bilgiye erişmeyi isteyen gençlere kolaylık sağlanabileceğini söyledi.

Kullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan ve kar amacı gütmeyen bir çevrimiçi ansiklopedi olan Vikipedi (Wikipedia), 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana Türkiye’de erişime kapatılmış durumda. ‘’Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması’’ nedeni ile erişime kapatılmış olan Vikipedi’nin yeniden erişime açılması için büyük bir hukuk mücadelesi veriliyor.

Türkiye’de bilişim hukukunun öncülerinden olan ve 2018 İstanbul Barosu Seçimleri’nde Avukat Hakları Grubu’ndan aday olan Avukat Gökhan Ahi, Vikipedi yasağının kanunlara uymadığını öne süren bir açıklamada bulundu. Grubu adına konuşan Ahi’nin, engelleme kararının, yasa ile belirlenen nedenlere uymadığını dile getirirken, ‘’Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunmasının gösterilmesi kanun maddesinde sayılan hallerden değildir ve buna ilişkin herhangi bir kanun maddesi bulunmamaktadır.’’ dedi.

‘’Ayrıca orantılılık ilkesi hukukun evrensel bir prensibidir. Türk Ceza Hukuku'nda da cezalarda orantılılık ilkesi benimsenmiştir. Bu ilkeye göre verilen ceza ile işlenen suç orantılı olmalıdır. Bu bakımdan, orantılılık ilkesi gereği, koruma tedbiri niteliğinde olan erişim engelleme kararının, tedbirden beklenen amaç ile orantılı olması açısından, suç teşkil eden içeriğin engellenmesi için zorunlu olmadığı sürece alan adının tamamına yönelik erişim engelleme kararı verilmemesi gerekir. Eğer suç içerikli bilgi veya veriler nedeniyle sadece belirli sayfaların erişime kapatılmasıyla tedbirden beklenen amaca ulaşılabildiği halde internet sitesinin tamamına yönelik bir erişim engelleme kararı verilmesi kuşkusuz orantısız ve amacı aşan bir tedbir olacaktır.’’

‘’Özetle; kısmi engelleme ile amaca ulaşılması mümkün olduğu halde tamamen engelleme yapılması, kanunun amacına hizmet etmeyeceği gibi, kullanıcıların da söz konusu hukuka aykırı veya suç teşkil etmeyen içeriklerinden yararlanma hakkı ve iletişim özgürlükleri engellenmiş olacaktır. Öte yandan, kısmi erişim engelleme kararı verilerek, suç teşkil edecek içeriğe erişimin engellenmesi mümkün iken internet sitelerinin orantısız bir şekilde tamamen erişime engellenmesi, pek çok site kullanıcısının menfaatini zedelemekte, Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını olumsuz olarak etkilemekte, hatta yanlış bir şekilde Türkiye'nin ''sansürcü'' bir devlet olduğu izlenimini verebilmekte ve ayrıca yazılı ve görsel basında gereksiz yere gündem teşkil etmektedir. Wikipedia içerikleri eleştirilebilir ve yoğun şikayet üzerine değiştirilebilir içeriklerdir. Yasaklamak yerine hukuka aykırı verilerine karşı toplumsal duyarlılık tepki ve doğru bilgi akışı ile yanıt vermek yasakçı bir görüntü yerine demokratik duyarlı bir toplum görüntümüzü pekiştirebilir.’’

Yargının kısmi engelleme ile amacına ulaşabileceğini ve gençlerin bilgiye daha hızlı ulaşmasına yardımcı olabileceğini söyleyen Ahi, açıklamalarını şu şekilde tamamladı;

‘’Yargının ve idarenin gençlerin menfaatlerini ve bilgi edinme haklarını gözeterek kısmi engelleme çözümü ile sorunu gidereceğine ve gençlere hızlı ve güvenilir bilginin yolunu açacağına kanaat getirmekle bu hususta itirazlarımızı ve davalarımızı yenileyerek devam edeceğimizi grubumuz adına belirtmek isterim.’’