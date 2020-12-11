Vin Diesel'ın Dinozor Avcısı Olduğu Ark II Fragmanı [İzle]

The Game Awards'ta yapılan duyuruya göre Vin Diesel, Ark II'de dinozor avcısı olarak yer alacak. Ayrıca Ark evrenini merkezine alan bir animasyon dizisi de geliyor.

Instinct Games tarafından 2017 yılında PC, PlayStation, Xbox, Nintendo ve Android için yayınlanan Ark: Survival Evolved’ın devam oyunu olacak Ark II, The Game Awards'ta sürpriz bir duyuru ile ortaya çıktı.

Ark II’deki en büyük sürpriz, Hızlı ve Öfkeli serisi ile dünya çapında milyonlarca hayran kazanan Vin Diesel'ın, Santiago adlı bir karaktere hayat verecek olması. Üstelik Instinct Games, Diesel'ın oyunda ne kadar gerçekçi bir modelleme ile yer alacağını göstermek için oyunun sinematik fragmanını da yayınladı.

Ark, animasyon dizisi oluyor

Instinct Games ayrıca yine Ark evrenini merkezine alan bir animasyon dizisinin duyurusunu da yaptı. Helena’nın hikayesini konu alacağı belirtilen animasyon dizisinde de yine Vin Diesel yer alacak ve Michelle Yeoh, Jeffrey Wright, Elliot Page, Russel Crowe, Gerald Butler gibi pek çok ünlü isim, seslendirme kadrosunda Diesel’a eşlik edecek. Hem Ark II hem de animasyon dizisi ile ilgili daha fazla detayın bu gece açıklanacağı ifade edildi.

Ark II sinematik fragmanı