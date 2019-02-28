Viral Olan 'Aşı Karşıtlığı', Plague Inc. Oyununa Ekleniyor

Son haftaların en çok tartışılan konularından biri olan aşı karşıtlığı konusunda oyunun hayranlarının taleplerine cevap veren yapımcılar, bu özelliği oyuna eklemeye karar verdi.

Son olarak geçtiğimiz günlerde YouTube'un aşı karşıtı içerikler üreten kanalların reklam gelirini kapatmasıyla iyice harlanan tartışmalar enteresan bir boyut kazandı. Oyunun hayranları tarafından yapılan imza kampanyaları sonuç verdi ve oyuna 'anti-vaxxer' adı verilen aşı karşıtlığı özelliği bir virüs geliştirme ve hızlandırma methodu olarak getiriliyor.

Plague Inc. Yapımcısının Tweetleri

Tamamdır! :p Eğer bu imza kampanyası 10K olursa oyuna özel bir aşı karşıtlığı senaryosu ekleyeceğiz.

Tamam, tamam! Siz istediniz biz de dinledik. Neurie, oyuna yepyeni bir aşı karşıtı modu geleceği için heyecanlı. Bunu denemek ve kafalarına girmek için sabırsızlanıyor.

Oyunun yapımcıları, insanların bilim konusunda bu kadar hassas olmalarına ve farkındalık yaratmak için böyle bir kampanya yürütmelerine hayran kaldıklarını belirtti. Yeni senaryo modu çok yakında oyun için ücretsiz olarak sunulacak.