App Store'da Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 6 Uygulama

Bugün itibariyle App Store'da indirime giren uygulamalardan, kısa süreliğine ücretsiz olan 6 tanesini bir araya getirdik.

Bu uygulamaların ne kadar süreyle ücretsiz olacağını elbette bilmiyoruz. Kimi birkaç saate de bitebilir kimi bir hafta da sürebilir fakat bu haberin yazıldığı an itibariyle hepsi ücretsiz durumda. Eğer indirme linkine bastığınızda uygulama ikonunun yanında bir fiyat görüyorsanız, indirim bitmiş demektir. Sözü fazla uzatmadan uygulamalara geçelim:

Logic Path

Normalde Fiyatı: 5 TL

Logic Path, kavraması kolay ancak oynaması o kadar kolay olmayan yenilikçi bir puzzle oyunu. Oyunculara 140 bölüm sunan Logic Path, bulmaca severleri sevindirerek bugün itibariyle ücretsiz oldu.

HiBaby - Baby's First Year

Normalde Fiyatı: 16 TL

9 ayın ardından bebeğinize kavuşmanızla birlikte macera başladı fakat siz bu konuda fazla bilgili değilseniz, bu uygulama biçilmiş kaftan. Her gün çocuğunuzun gelişimi hakkında yeni bilgiler edinmenizi sağlayan uygulama, ebeveynlere büyük katkılar sağlıyor.

Spher - All Social Media Apps

Normalde Fiyatı: 53 TL

Eğer bütün sosyal medya uygulamalarının tek bir çatı altında olmasını istiyorsanız, cevabınız bu uygulamada. Spher; Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google+ ve Pinterest gibi büyük sosyal medya uygulamalarını bir araya getiriyor.

PhotoMapper: GPS EXIF Editor

Normalde Fiyatı: 11 TL

PhotoMapper uygulaması, kullanıcıların iOS cihazından çektiği fotoğrafları çekildikleri yerlere göre sınıflandırmasına olanak tanıyor. Çok gezen biriyseniz ve gittiğiniz her yerde fotoğraf çekiyorsanız, bu uygulama size çok yardımcı olacak.

PersoPhoto

Normalde Fiyatı: 5 TL

Eğer fotoğraf stüdyolarına gitmeye vakit bulamıyorsanız veya çok para harcamak istemiyorsanız, PersoPhoto sayesinde 3 adımda kimlik, pasaport veya ehliyet gibi önemli belgeler için biyometrik fotoğrafınızı oluşturabilirsiniz.

BMW OBD

Normalde Fiyatı: 70 TL

BMW marka araca sahipseniz, aracınızın bütün bilgilerini takip edebileceğiniz BMW OBD uygulaması kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Ancak belirtmeliyiz ki uygulama, tüm araçları desteklemiyor.

App Store indirimlerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamaları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. İndirimli uygulamaları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)