Uzaya Turist Götürecek 'VSS Imagine' Tanıtıldı

Virgin Galactic isimli uzay taşımacılık şirketinin en yeni uzay aracı "VSS Imagine" resmen tanıtıldı. Önümüzdeki aylarda test uçuşlarına başlayacak olan araç yeryüzünden 110 kilometre yükselebiliyor. Bu araca binecek turistler, 6 dakikalığına da olsa yer çekimsiz ortamda özel bir deneyim yaşayabilecekler.

SpaceX kadar popüler olmasa da Richard Branson isimli milyarder tarafından kurulan ve bugüne kadar önemli işler yapan uzay taşımacılığı şirketi Virgin Galactic, düzenlediği bir etkinlikte turist taşıyacak yeni uzay aracını duyurdu. "VSS Imagine" olarak isimlendirilen bu araç, yeryüzünden 110 kilometre yükselerek, Dünya'nın o irtifadan izlenebilmesini sağlayacak.

Geleneksel bir uçakla bir uzay aracı şeklinde tasarıma sahip olan VSS Imagine, şu an için kullanıma hazır değil. Virgin Galactic tarafından yapılan açıklamalarda, bu aracın önümüzdeki aylarda test uçuşlarına başlayacağı ifade edildi. Bu uzay aracına binen turistler, Dünya'yı 110 kilometre öteden izlemenin yanı sıra, yer çekimsiz ortamda 6 dakikalığına da olsa kalabilecekler.

Virgin Galactic'in yeni uzay aracı işte böyle görünüyor

Virgin Galactic Kurucusu Branson da bu uzay aracı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Şirketin uzay gemisi flosunun her gün biraz daha büyüdüğünü söyleyen Branson, VSS Imagine'in bu filoyu en iyi şekilde temsil edeceğini açıkladı.

VSS Imagine'in ne zaman kullanılabilir hale geleceği şu an için bilinmiyor. Ancak sağlam adımlar atarak sektörde büyümeye devam eden Virgin Galactic, ilk uzay turizmi uçuşlarına 2022 yılında başlamayı planlıyor. Bir yandan SpaceX diğer yandan Virgin Galactic gibi şirketlerin attıkları adımlar, uzay yolculuklarına artık çok yakın olduğumuzun açık bir göstergesi olarak kabul ediliyor.