Bir Virüsün Hastane Odasındaki Yayılımını Gösteren Araştırma

Bildiğimiz kadarıyla COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsü, en hızlı olarak kişiden kişiye bulaşıyor. Fakat salgının bize öğrettiği bir şey varsa, o da yüzeylerin ve nesnelerin de hastalığı hızlı bir şekilde bulaştırabileceği. Yapılan yeni bir araştırma, enfeksiyonun koruyucu önlemlere rağmen hastane içinde dahi nasıl yayılabildiğini gözler önüne seriyor.

İngiltere’de bulunan Londra Üniversitesi Akademisi’nden (UCL) mikrobiyologlar, yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19’a özel olarak tasarlanan hastane odalarında bile enfeksiyonun, diğer kişilere de kolayca bulaşabileceğini keşfettiler.

Çalışma kapsamında insanlara zarar vermeyen bir virüsü, bir hastane odasındaki yatağın altına bırakan bilim insanları, virüsün 10 saatten az bir sürede odanın neredeyse yarısına yayıldığını gözlemledi. Virüsün bulaşma sürecini beş gün boyunca takip eden araştırmacılar, ünitedeki 44 farklı bölgeden örnek aldı.

Temsili virüsün 10 saatten az bir sürede yatak rayları, kapı kolları, kolçaklar ve kitaplar dahil odanın yüzde 41'ine yayıldığını tespit eden ekip, bu sonucu, temizliğin yeteri kadar yapılmamasına, hijyen kurallarına dikkat edilmemesine ve hastaların hareket halinde olmasına bağladı.

Bir koronavirüs hastası; hapşırma, konuşma veya dokunma yoluyla virüsü çeşitli yüzeylere ve cansız nesnelere yayabiliyor. Virüs taşıyan mikro damlacıkların olduğu bu yüzeylere dokunan diğer kişiler ise COVID-19 riski ile karşı karşıya kalıyor.

Araştırmanın yazarlarından mikrobiyolog Lena Ciric, “Çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgular, virüslü yüzeylere karşı el hijyenin ve dezenfeksiyonun çok önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Virüsü sadece bir kez tek bir bölgeye aşılamıştık ancak enfeksiyon, personelin, hastaların ve ziyaretçilerin yüzeylere dokunması yoluyla hızlı bir şekilde yayıldı” dedi.

Bu araştırma için kullanılan bitki patojeni virüsü, bulaştığı yüzeyi dezenfekte ederek veya ellerinizi yıkayarak kolayca öldürülebiliyor. Bu aynı zamanda COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsü için de geçerli. Hatta, tek bir alkollü mendilin, araştırmacıların kullandığı temsili virüsün yüzde 98.88 ila 99.84'ünü öldürebiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), birinin koronavirüs ile kontamine olmuş bir yüzeye temas etmesi halinde hastalığı kapabileceğini söylemekle birlikte, bunun en yaygın bulaşma şekli olmadığı düşünüyor.

Öte yandan, özellikle sağlık çalışanlarının, bulaşma gücünü mümkün olduğunca sınırlamak için ellerini düzenli olarak yıkaması ve yüzeyleri temizlemesi çok kritik bir önem taşıyor. Ne yazık ki yeni araştırma, katı hijyen uygulamaları olan hastanelerde bile bir virüsün hızlı bir şekilde yayılma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Siz siz olun, en azından salgın tamamen bitene kadar ellerinizi düzenli olarak yıkamayı ihmal etmeyin.