Vision, Disney’in Scarlet Witch Serisine Dahil Olacak

Netflix-Marvel aşkı bitti bitecek, en son Daredevil de iptal edildi. Disney artık kendi platformunda, kendi ayakları üzerinde duracak.

Disney+ için planlanan Marvel serilerinden biri de Scarlet Witch mini dizisi. Daha önce Loki dizisinin geleceği kesinleşmişti. Scarlet Witch için henüz resmi bir açıklama yok. Serinin planlanma süreci ise yolunda gidiyor.

Deadline’ın haberine göre seri Scarlet Witch değil, Vision and the Scarlet Witch olarak adlandırılacak. Bu küçük değişiklik dizide önemli etkilere sahip olabilir.

Wanda ve Vision’un bir arada olması çok da şaşırtıcı değil. Son filmlerde aralarındaki romantik ilişki gittikçe ilerleyen ikilinin hali hazırda bir kaç çizgi roman mini serisi bulunuyor. Bu hikayeler dizilerin temelini oluşturabilir.

Klasik çizgi romanlarda da Scarlet Witch ve Vision birlikteler. Hatta çift evlenip mutlu bir yuva kurdu, iki de nur topu gibi çocukları oldu. Bir robotla bir insan nasıl çocuk yapar sorusuna verecek bir cevabımız yok. Yani var ama spoiler olabilir, ondan söylemiyorumuz. Yine de bu iki karakterin hikayesinin birlikte anlatılması hem dizide kullanılabilecek karakter zenginliği açısından önemli, hem de Paul Bettany gibi yetenekli bir aktörü diziye dahil etmek, yapımın kalitesini arttıracaktır.