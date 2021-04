Windows bilgisayarlar düzgün çalışabilmek için sürekli olarak DirectX gibi destekçi programlara ihtiyaç duyar. İşte Microsoft Visual C++ Redistributable da bu programlardan biri. Dilerseniz gelin birlikte bu programın ne işe yaradığına yakından bakalım.

Bugünkü yazımızda Windows kullanıcılarının sık sık denk geldiği bir “programın” tam olarak ne olduğuna yakından bakıyoruz. Özellikle bilgisayarında yüklü olan programlar konusunda titiz olan okurlarımızın sıklıkla karşılaştığını düşündüğümüz Microsoft Visual C++ Redistributable isimli adeta klonlanmış gibi duran programın hem tarihine hem de günümüzdeki amacına ışık tutacağız.

Eğer daha önce hiç karşılaşmadıysanız şu an bilgisayarınızda yüklü programları görebileceğiniz sistem ayarları içinde yer alan “Program ekle veya kaldır”a girerseniz neyden bahsettiğimizi muhtemelen büyük bir şokla anlayacaksınız. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi gerçekten onlarca farklı şekilde bilgisayarımıza yüklenmiş bir programdan bahsediyoruz. Peki bu yüklemeler neyin nesi? Gelin açıklayalım.

Microsoft Visual C++ Redistributable nedir?

Microsoft Visual C++ Redistributable, C ve C++ yazılım dilleriyle Windows uygulamaları geliştirmek için kullanılan bir tümleşik geliştirme ortamının (IDE) ismidir. Piyasaya ilk sürüldüğü zamanlar tek başına çalışan bir programken daha sonraları Microsoft Visual Studio içerisine dahil edildi. Bu sayede geliştiricilere kod yazabilecekleri, düzenleyebilecekleri, test edebilecekleri ve hataları ayıklayabilecekleri tek bir platform sunuldu.

Uygulama geliştirirken önceden paylaşılmış kod paketlerinden faydalanmak bir gelenektir. Daha önce defalarca yazılmış kodları tekrardan yazmaya vakit harcamamak için böyle bir yöntem kullanılır. Microsoft Visual C++ Redistributable, Visual Studio’ya dahil edildikten sonra geliştiricilerin bahsettiğimiz kod paketlerine ulaşması da bir hayli kolaylaştırıldı.

Bilgisayarlarda neden çok sayıda farklı Visual C++ Redistributable yüklü?

Yeni bir Windows kurulumu yaptıktan hemen sonra “Program ekle veya kaldır”a gidip kontrol ederseniz birden farklı Visual C++ Redistributable yüklü olduğunu görebilirsiniz. Zaman geçtikçe bu dosyaların sayısı daha da artıyor. Peki bu kadar fazla sayıda C++ Redistributable sürümünün yüklü olmasının ardında yatan sebep ne?

Öncelikle Windows ile birlikte kurulu gelen sürümlerden bahsedelim. Bildiğiniz üzere Windows uzun zamandır 32 bit ve 64 bit olarak iki farklı şekilde yüklenebiliyor. Eğer 32 bit Windows kullanıyorsanız yalnızca 32 bit için gerekli olan paketler yükleniyor. Ancak 64 bit bir işletim sistemine sahipseniz hem 32 bit hem de 64 bit için gerekli olan paketler otomatik olarak kuruluyor.

Birden fazla sürümün yüklü olmasının bir diğer sebebi ise tıpkı Microsoft Office programları gibi Visual C++ Redistributable’ın da neredeyse her sene farklı sürümlerinin çıkarılması. Uygulamalar, çalışabilmek için geliştirildikleri ortamda kullanılan Visual C++ Redistributable sürümüne ihtiyaç duyar.. O yüzden de eğer gerekli sürüm bilgisayarınızda hali hazırda yüklü değilse o programı yüklerken bilgisayarınıza otomatik olarak ilgili Visual C++ Redistributable sürümü yüklenir.

Eğer bilgisayarınıza sık sık oyun yüklüyorsanız yukarıdakine benzer durumlarla karşılaşmışsınızdır. Bütün bu parçaları birleştirdiğimiz zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: 64 bit işletim sistemi yüklü bir bilgisayara her farklı Visual C++ sürümü kullanan bir program yüklendiği zaman hem 32 bit hem de 64 bit için gerekli olan sürümler otomatik olarak yükleniyor. En sonunda da hem farklı yılların hem de farklı bitlerin sürümleri toplanınca elimizde onlarca farklı Visual C++ Redistributable sürümü oluyor.

Program ekle veya kaldır üzerinden farklı sürümleri incelerken isimleri tıpatıp aynı olan iki farklı Visual C++ görebilirsiniz. Örneğin 2012 yılına ait iki farklı 64 bit pakete denk gelmeniz muhtemel. Ancak her ne kadar ikisi de aynı sürümmüş gibi gözükse de Windows böyle bir durumun yaşanmasına izin vermiyor. Aralarında ufak farklılıklar olsa da aslında değişik sürümlere bakıyorsunuz.

Peki Visual C++ Redistributable sürümleri silinebilir mi?

Program ekle veya kaldır üzerinde görüntülenebilen neredeyse her şey gibi Visual C++ Redistributable’ın farklı sürümlerini de sorun yaşamadan silebilirsiniz. Ancak yapmamanız daha iyi. Çünkü o sürüm bilgisayarınıza yüklendiyse bir program ihtiyaç duyduğu için yüklendi. Buna ek olarak hangi programın çalışmak için hangi sürümü kullandığını anlamanın bir yolu da yok. Yani sildiğiniz anda o program ya kullanılamaz hale gelecek ya da açılmak için aynı paketi tekrar yükleyecek.

Tabii ki çoktan sildiğiniz bir program için bilgisayarınıza kurulmuş fakat artık ihtiyacınız olmayan sürümler olması muhtemel. Gelgelelim hem hangi versiyonun gereksiz olduğunu anlamak mümkün değil hem de bu paketler çok az yer kaplıyor. Bu yazıyı yazdığımız bilgisayarda yüklü olan on sekiz versiyonun toplam boyutu 250 MB. O yüzden şu tavsiyeye uymak bu konuda yapılabilecek en doğru şey: “Eğer bozuk değilse tamir etme.”

Bazı yerlerde son Visual C++’ın tüm eski paketleri de içinde barındırdığı için son olan hariç hepsini silebileceğinize yönelik öneriler görmeniz mümkün. Bu tarz önerilerin zaman zaman haklılık payı olsa da günün birinde sorun yaşayacağınız neredeyse garanti. O sebeple bilgisayarın ihtiyaç duyduğu için yüklediği şeyleri kurcalamamak en doğrusu.

Eğer Visual C++ Redistributable kaynaklı bir sorun yaşıyorsanız ne yapabilirsiniz?

Adım #1: Sisteminizi yedekleyin,

Sisteminizi yedekleyin, Adım #2: Windows güncelleştirmelerinde Visual C++ yüklemesi arayın,

Windows güncelleştirmelerinde Visual C++ yüklemesi arayın, Adım #3: Komut isteminden “sfc /scannow” komutuyla bozuk dosyaları tarayın.

Windows’un Visual C++ ile ilgili bir sorunda kullanıcıyı doğru yere yönlendirmesi nadiren gerçekleşen bir durum. Yani en başında sorunun Visual C++’tan kaynaklı olduğunu anlamak bile bir mesele. Ancak yaşadığınız sorun yeni bir program yükledikten sonra baş gösterdiyse ilk olarak bu programı silerek başlayın. Yüklediğiniz ve öncesinde bilgisayarda bulunan programların Visual C++ sürümlerinde bir çakışma meydana gelmiş olabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz çözümün dışında yapabileceğiniz başka şeyler de var. İlk olarak tüm Windows güncelleştirmelerini yaptığınızdan emin olun. Eğer yeni güncelleştirmeler arasında Visual C++ paketi mevcutsa hemen yükleyin. Tüm bunlara başlamadan önce yukarıdaki adımlarda söylediğimiz gibi bilgisayarınızı yedeklemeyi unutmayın. Yanlış bir adım atarsanız geri adım atma şansınız olması gerekiyor.

Bilgisayarlarımızda farklı farklı sürümleri yüklü Visual C++ Redistributable’ın ne olduğuna yakından baktığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Dileriz aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişizdir. Eğer Visual C++’ın sonradan içine dahil olduğu Microsoft Visual Studio hakkında bilgilenmek isterseniz buraya tıklayarak ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz.