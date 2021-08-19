Mercedes, C-Serisi'nin station wagon versiyonu "Estate"in All-Terrain modelini duyurdu. Özellikle de ön tasarımı ile piyasadaki diğer modellerden ayrılan C-Serisi All-Terrain, sahip olduğu AWD sürüş sistemi ve offroad özel modlarıyla ön plana çıkıyor.

Alman otomobil devi Mercedes, düzenlediği bir etkinlikte C-Serisi All-Terrain modelini duyurdu. C-Serisi Estate'in yani station wagonun yeni bir versiyonu olarak karşımıza çıkan All-Terrain, yükseltilmiş ve nispeten farklı görünen yapısıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. C-Serisi All-Terrain, klasik sedan ile crossoverın tam ortasına yerleşmiş durumda.

Aracın genel tasarımına baktığımızda, ön ızgaranın ve far yapısının mevcut C-Serisi ve C-Serisi Estate'ten farkı olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, Mercedes'in birkaç yıldır kullandığı noktalı ızgara tasarımı, yerini çubuk tasarıma bırakmış durumda. Bu da C-Seriesi All-Terrain'e farklı bir hava katıyor. Öte yandan, aracın arka kısmında ise gelenekselleşen Mercedes tasarım dili bizleri karşılıyor. Bu arada, araç yüksekliğinin de All-Terrain ile değiştiğini ve yeni modelin, C-Serisi Estate'ten 40 mm daha yüksek olduğunu belirtelim.

Karşınızda Mercedes C-Serisi All-Terrain

Aracın iç tasarımı ise kendine hayran bırakacak detaylarla geliyor. Daha çok bir tablet gibi görünen tam hayalet ekran, sürücü için oldukça geniş bir yerleşime sahip. Orta konsolu ise neredeyse tamamen kapatan multimedya ve bilgi ekranı hem navigasyon hem de eğlence için yeterli büyüklüğe sahip. Herhangi bir topuz ya da pek çok yeni araçta kullanılan buton şeklinde vites barındırmayan C-Serisi All-Terrain, vites kontrolünü direksiyonun sağ arkasına eklediği bir kol ile sağlıyor.

Mercedes C-Serisi All-Terrain'in motor özelliklerine baktığımızda, 2.0 litrelik dört silindirli turbo benzinli ya da 2.0 litrelik dört silindirli turbodizel motoru görüyoruz. Yarı hibrit sisteme sahip olan bu motorlar, standart olarak AWD sürüş sistemini destekliyor. Ayrıca, Offroad ve Offroad+ isimli iki farklı sürüş sistemine de sahip olan araç, zorlu arazi koşullarına da adapte edilmiş durumda.

İçeriğimizin başında, Mercedes C-Serisi All-Terrain'in station wagon tabanlı olduğundan söz etmiştik. Bu doğrultuda, aracın arka hacmi konusunda da bilgi vermek gerek. Mercedes yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre C-Serisi All-Terrain, arka koltuklar kullanılabilir durumdayken 490 litre bagaj hacmi sunuyor. Koltukları yatırdığınızda ise 1.510 litreye yükselen iç hacim, station wagon tabirinin hakkını tam anlamıyla veriyor.