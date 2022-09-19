Vito Genovese’in Hayat Hikayesi: ABD'nin En Büyük Mafyası

İtalya’dan ABD’ye küçük yaşta göç ederek büyük bir mafya patronu haline gelmek The Godfather filminin senaryosuna benziyor olsa da aslında Vito Genovese isimli bir gangsterin gerçek hayat hikayesidir. Tarihin gördüğü en eli kanlı mafya patronlarından bir tanesi olan Vito Genovese’in ilginç hayat hikayesine gelin yakından bakalım.

Pek çoğumuz mafya kavramıyla ilk kez Mario Puzo tarafından kaleme alınan romanın aynı isimli uyarlaması olan üç filmlik The Godfather serisi ile tanıştık. Orada, küçük yaşta Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden bir İtalyanın nasıl mafya patronuna dönüştüğünün hikayesini izledik. Eğer bunun ustaca kurgulanmış bir senaryo olduğunu düşünüyorsanız Vito Genovese ismini daha önce hiç duymadınız demektir.

Vito Genovese, tıpkı filmde izlediğimiz karakter gibi küçük yaşta ABD’ye geldi ve kendini suç dünyasının içinde buldu. O kadar acımasızdı ki küçük çetesi içinde hızla yükseldi ve kısa zamanda şehrin, daha sonra da ülkenin en büyük mafya babalarından bir tanesi haline geldi. Gözü o kadar dönmüştü ki bir dönem İtalyan diktatör Mussolini ile birlikte bile çalıştı. Vito Genovese’in hayat hikayesi kan donduran detaylarla dolu.

Vito Genovese kimdir? Çocuk yaşta ABD’ye gelen İtalyan bir göçmen:

Vito Genovese, 21 Kasım 1897 tarihinde İtalya’nın Napoli kentindeki ufak bir kasabada dünyaya geldi. Vito, çocukluğunun ilk yıllarını burada geçirdikten sonra ailesi bir karar aldı ve Amerika Birleşik Devletleri’ne göç ettiler. Vito, ABD’ye geldiği zaman 15 yaşındaydı.

1913 yılında ABD’nin New York şehrine gelen Genovese ailesi, ülkeye gelen tüm İtalyan göçmenler gibi Little İtaly adı verilen mahalleye taşındılar. Vito’nun okulla pek arası yoktu. Bu yüzden küçük suçlar işlemeye başladı. Yasadışı silah bulundurma suçuyla 19 yaşında tutuklandı ve bir yıl hapis yattı.

Vito, hapisten çıktıktan sonra o dönem mahallenin acemi gangsterlerinden olan Charles “Lucky” Luciano ile tanıştı ve onun sağ kolu oldu. Vito korkusuzdu. Luciano için gözünü kırpmadan insan öldürebiliyordu. Böyle bir güce sahip olan Luciano zaman içinde yükselmeye başladı. Elbette Vito da onunla birlikte yükseldi.

Vito Genovese ve Luciano mafyaya giriyor:

1920’li yıllar, Amerika Birleşik Devletleri için yasaklar dönemiydi. Yasal olarak bulunmayan pek çok şey yasadışı yollardan temin ediliyordu. Bu dönemde Genovese ve Luciano, Giuseppe “Joe the Boss” Masseria tarafından işe alınarak onun en önemli adamları haline geldiler.

Luciano bir yandan bir kumarbaz olan Arnold Rothstein ile birlikte kaçakçılık yapıyordu. Vito Genovese ise Frank Costello ile birlikte farklı bir kaçakçılık yolunu kontrol ediyordu. 1930 yılında Brooklyn’de bulunan bir depoda 1 milyon dolarlık sahte para çıkan bir baskın yapılması, mafya dünyasını hareketlendirdi.

Bu deponun sahibi Masseria’ydı ve ona komplo kurulmuştu. Bu komployu yapanlar Tommy Reina ve Salvatore Maranzano isimli iki rakibiydi. Masseria, 26 Şubat 1930 tarihinde Reina’yı öldürdü ve onun çetesinin kontrolünü eline aldı. O günden sonra tam 14 ay sürecek ve daha sonra Castellammarese Savaşı olarak adlandırılacak kanlı mafya hesaplaşması başladı.

Luciano Amerikan mafyasının başına geçiyor:

Castellammarese Savaşı, aslında gelenekçiler ve yenilikçiler arasında geçen bir çatışmaydı. Masseria gelenekçi taraftaydı ve Vito Genovese ile Luciano bunu istemiyorlardı. Masseria’nın düşmanı olan Maranzano, onu öldürtmek için bir plan kurmuş ama başarısız olmuştu. Son çare olarak iki adamı kendi yanına çekti.

15 Nisan 1931 günü Genovese ve Luciano; Albert Anastasia , Benjamin “Bugsy” Siegel ve Joe Adonis Masseria ile bir restoranda buluştular. Luciano kibarca izin istedi ve tuvalete gitti. Döndüğünda üç adam da yerde Genovese’in silahın çıkan kurşunlarla ölmüş halde yatıyorlardı. Son bir pürüz kalmıştı, Maranzano.

Maranzano, 10 Eylül 1931 günü Genovese, Luciano ve Costello’yu ofisine çağırdı. Bu bir tuzaktı. Luciano akıllı davrandı ve dört adamını ofise göndererek Maranzano’yu öldürttü. Artık önünde hiçbir engel kalmayan Luciano, Amerikan mafyasını beş ailenin elinde topladı ve tüm bunları kontrol edecek Komisyon adlı bir yapı kurarak başına geçti. Genovese de yanındaydı elbette.

Genovese İtalya’ya kaçıp Mussolini ile çalışmaya başlıyor:

Gücü eline alan Vito Genovese’in gözü dönmüştü. Hatta bu dönem Gerard Vertonico isimli bir adamı sırf karısıyla evlenebilmek için öldürdü. 1934 yılında Ferdinand Boccia isimli bir gangster tarafından dolandırılınca onu da öldürdü. 1936 yılında Luciano’nun fuhuş suçlamasıyla hapse girmesi sonrası Genovese, mafyanın vekil lideri oldu.

Vito Genovese’in patronluğu fazla uzun sürmedi çünkü 1937 yılında Boccia’yı öldürmekle suçlandı ve tutuklanmamak için İtalya’ya kaçtı. Elbette bir mafya her yerde mafyadır. İtalya’ya gelen Genovese, buradaki yerel çeteleri örgütleyerek önemli bir güç haline geldi. Dahası, 1943 yılında ortak çalışmaya başladığı dönemin İtalyan diktatörü Mussolini’ye karşı çıkan gazeteci Carlo Tresca’nın ölüm emrini bizzat verdi.

Genovese, Mussolini ile birlikte çalışıyor gibi görünse bile aslında onu da dolandırıyordu. Bu durumu ülkede bulunan ABD askeri polisi fark etti ve tutuklandı. Cinayetten arandığı ortaya çıkınca 1 Haziran 1945 günü Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi.

Genovese, Amerika daha da güçlü bir şekilde dönüyor:

Vito Genovese hakkında açılan davanın iki önemli tanığının ansızın ortadan kaybolması ile birlikte Genovese serbest bırakıldı. Ancak mafya onun bıraktığı gibi değildi. Luciano hala hapisteydi ve yerine vekil olarak Costello bakıyordu. 1957 yılında Costello’yu kibarca ikna ettikten ve Anastasia’yı öldürdükten sonra zirveye oturdu.

Mafyanın adı artık Genovese Ailesi olmuştu. Genovese, gücünün göstergesi olarak tüm mafya ailelerinin bir arada olduğu bir toplantu düzenledi. Şans bu ya, toplantı polis tarafından basıldı ve onlarca gangster tutuklandı. Genovese, oraya sadece barbekü yapmak için geldiğini söyleyince serbest bırakıldı.

ABD’nin en büyük mafya babası, bir sevgililer gününde hayatını kaybetti:

Vito Genovese, 17 nisan 1959 tarihinde ABD narkotik yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı ve hapishaneye gönderildi. Elbette hapishanede keyfi yerindeydi ve işini buradan yürütmeye devam etti. 14 Şubat 1969 günü Missouri, Springfield'de bulunan ABD Federal Hapishaneleri Tıp Merkezi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genovese’in kurduğu mafya imparatorluğu ise bugün bile varlığını sürdürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük mafya babalarından olan Vito Genovese’in The Godfather filmini aratmayan hayat hikayesini anlatarak suç dolu hayatının detaylarından bahsettik. Vito Genovese ve mafya hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.