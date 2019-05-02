HTC, Vive Cihazlardaki Uyumsuzluk Sorununu Araştırıyor

Vive, Ryzen işlemcilerle çalışan Vive Kablosuz Adaptör sorunlarını araştırıyor

HTC, sanal gerçeklik gözlüğündeki kablolarla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için Vive Kablosuz Adaptörünü Eylül 2018’de piyasaya sürmüştü. Bundan sekiz ay sonra şirket, Vive Kablosuz Adaptörlerin bazı AMD işlemcilerle birlikte kullanıldığında neden ‘mavi ekran hatası’ verdiğini araştırmak için Intel ve AMD ile ortaklık kurdu.

Bu sorunlar ilk kez gündeme gelmiyor zira Vive Kablosuz Adaptörün geçtiğimiz Kasım ayında da Ryzen işlemcilerle uyumluluk sorunu yaşadığına dair haberler çıkmıştı. HTC, aynı ay içerisinde bu sorunun varlığından haberdar olduklarını bildirdi. Şirket, bu soruna dair araştırma sürecinin zaman alabileceğinden söz etmişti ve kötü bir anlamda da olsa sözünün eri oldu.

Adaptör kısmen bağlandığı bilgisayarla bağlantı kurmasını sağlayan Intel’in WiGig teknolojisinden baz alındığından, komplo teorisyenleri AMD’nin sabote edildiğini söylüyor. Şimdiyse üç şirket birlikte çalışarak uyumsuzluk sorununu gidermeye çalışacak. HTC tarafından güncellemelerle geçici çözümler sunulmuştu ancak tam teşekküllü bir çözümün gelmesi için biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.