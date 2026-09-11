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Bir Yemek Parasına 50 Saat Pil Ömrü, Uzamsal Ses Sunan Kulaklık vivo Buds Tanıtıldı

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vivo, çok uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı Buds’ı piyasaya sürdü. Model, sudan ucuza fiyatına rağmen iyi özelliklere sahip.

Bir Yemek Parasına 50 Saat Pil Ömrü, Uzamsal Ses Sunan Kulaklık vivo Buds Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de en çok satan akıllı telefon markalarından biri olmayı başaran vivo, yalnızca telefon değil, birçok farklı kategoriden başarılı ürünlere de sahip. Kulaklıklar da bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, yeni kulaklıkları vivo Buds’ı duyurdu.

vivo Buds modeli, inanılmaz uygun fiyatlı olmasıyla bütçe dostu olarak nitelendirilebilecek bir model. Ancak düşük fiyatlı olması gelişmiş özelliklerden mahrum kaldığı anlamına gelmiyor. Öyle ki çoğu üst segment kulaklığa taş çıkartan özellikleri var.

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Bir Yemek Parasına 50 Saat Pil Ömrü, Uzamsal Ses Sunan Kulaklık vivo Buds Tanıtıldı
vivobudsic

Karşınızda vivo Buds

vivobudsic

Siyah ve yeşil renk seçenekleriyle sunulacak vivo Buds modeli, ses kalitesi tarafında PU ve PEEK diyafram yapısına sahip 10 mm yüksek çözünürlüklü dinamik sürücülerle donatılmış. Dinlediğiniz içeriğe göre ses profilini kişiselleştirmenize olanak tanıyan DeepX 4.0 ses efektleri kapsamında Mega Bass, Clear Voice, Clear High Pitch ve Sesli Kitap modları bulunuyor. İnce ses ayarları yapmak isteyenler için uygulama üzerinden 10 bantlı bir ekolayzır desteği de var.

Görüşme kalitesini artırmak adına cihaza toplam 4 adet mikrofon yerleştirilmiş. Arka plan gürültülerini minimuma indirmek için de çift mikrofonlu yapay zekâ gürültü engelleme teknolojisinden faydalanıyor. Ayrıca açık havada rüzgar sesinin konuşmaları bozmasını engellemek amacıyla özel bir rüzgar gürültüsü azaltma tasarımı da mevcut.

Yeni nesil bağlantı standartlarını bünyesinde barındıran Vivo Buds, Bluetooth 6.1 teknolojisiyle geliyor. Aynı anda iki farklı cihaza bağlanmaya imkan tanıyan çoklu nokta bağlantı desteği sayesinde bilgisayarınız ile telefonunuz arasında pratik şekilde geçiş yapabiliyorsunuz.

Modelin belki de en güçlü tarafı bataryası. Kulaklıkların her birinde bulunan 53 mAh kapasiteli bataryalar, tek bir şarjla 12 saate kadar müzik dinleme veya 7 saate kadar konuşma süresi vadediyor. 525 mAh kapasiteli şarj kutusu da işin içine girdiğinde toplam kullanım süresi 50 saate kadar çıkıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde ise sadece 10 dakikalık bir dolum ile 4 saatlik oynatma süresi elde etmek mümkün hale geliyor.

Hindistan’da lansmanı yapılan kulak içi tasarıma sahip vivo Buds kablosuz kulaklıklar, 20 dolar gibi çok ucuz bir fiyata piyasaya sürüldü.

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