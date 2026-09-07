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LG Televizyonlarda Gizlilik Skandalı: Ekran Kapalıyken Ses Kaydı Yapıp, Ağdaki Cihazları İzlediği Tespit Edildi!

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LG akıllı TV'lerin ekran kapalıyken ses kaydettiği ve ev ağındaki cihazları izlediği ortaya çıktı. LG tarafından henüz iddialara dönüş yapılmış değil.

LG Televizyonlarda Gizlilik Skandalı: Ekran Kapalıyken Ses Kaydı Yapıp, Ağdaki Cihazları İzlediği Tespit Edildi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Gamers Nexus tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir güvenlik incelemesi, LG marka akıllı televizyonların kullanıcı gizliliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ortaya çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre LG akıllı TV'ler ev ağlarını sürekli tarayarak yakındaki akıllı telefon ve diğer cihazları haritalandırıyor.

En endişe verici bulgu ise televizyonların ekranı kapalı yani bekleme modunda görünse dahi mikrofondan ses kaydetmeye devam etmesi ve internete bağlandığı ilk anda bu verileri sunuculara yüklemesi oldu.

İçerikten Görseller

LG Televizyonlarda Gizlilik Skandalı: Ekran Kapalıyken Ses Kaydı Yapıp, Ağdaki Cihazları İzlediği Tespit Edildi!
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Ağdaki cihazlar taranıyor ve konum verileri toplanıyor

Gamers Nexus ekibi, Level1Techs ve bağımsız güvenlik araştırmacılarıyla ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, LG G5 OLED dâhil olmak üzere piyasada satılan çeşitli modelleri test etti. Wireshark yazılımı ile yapılan ağ paket analizleri, televizyonların yerel ağda bulunan telefonlar ve akıllı saatler gibi televizyonla doğrudan ilgisi olmayan cihazları aktif biçimde taradığını gösterdi.

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Cihazların topladığı veriler yalnızca dâhili IP adresleriyle sınırlı kalmıyor; çevredeki Wi-Fi ağlarının adları, sinyal güçleri ve kullanıcının konum bilgileri de sistem tarafından kayıt altına alınıyor.

Toplanan veriler LG’nin reklam şirketine aktarılıyor

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Elde edilen bu geniş veri havuzu, şirketin kişiselleştirilmiş reklam kolu olan LG Ad Solutions'a aktarılıyor. LG, dünya çapında yaklaşık 216 milyon akıllı TV sattığını belirtirken, reklam departmanı ise sadece ABD'de aynı ağdaki diğer cihazları takip ederek tam 363 milyon ikincil cihaza erişim sağladığını söylüyor.

Bunun yanı sıra televizyonlar, ekrandaki görüntü ve sesleri dijital parmak izlerine dönüştürerek kullanıcıların farklı giriş kaynaklarında ne izlediğini takip eden Otomatik İçerik Tanıma (ACR) teknolojisini çalıştırıyor ancak son testler, veri toplama boyutunun bilinen ACR işlevlerinin çok daha ötesine geçtiğini kanıtladı.

Ekran kapalı görünse dahi bekleme modunda televizyonun net bir şekilde ses kaydı yapabildiği tespit edildi. Televizyonun internet kablosu çıkarıldığında ses verilerini yerelde depolamaya devam ettiği, internet bağlantısı tekrar sağlandığı anda biriken dosyaları doğrudan sunucuya yüklediği belirlendi.

webOS sisteminde açıklar var

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Araştırmacılar ayrıca LG’nin webOS işletim sisteminde uzaktan kod çalıştırılmasına (RCE) olanak tanıyan ciddi güvenlik açıkları tespit etti. Bu açıklar şu anda sorumlu bildirim süreci kapsamında LG yetkililerine iletilmiş durumda.

Şimdilik tüm bunlar LG tarafından doğrulanmadığı için iddialardan ibaret kalmış olsalar da uzmanlar LG marka televizyonlarınızın, kullanırken internete bağlı olmamasını tavsiye ediyor.

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