Huawei, yeni üst segment kablosuz kulaklığı FreeBuds 7'yi tanıttı. İşte özellikleri.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, gerçekleştirdiği bir lansman ile birçok yeni ürününü bizlerle buluşturdu. Bunlardan biri de şirketin dünya çapında büyük ilgi gören FreeBuds kulaklıklarının yenisiydi. FreeBuds 7 ismi verilen yeni model resmen tanıtıldı.

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Silikonsuz yarı kulak içi tasarıma sahip kablosuz bir kulaklık olan FreeBuds 7 modeli, özellikle teknik konularda çok büyük bir sıçramayla geliyor. Klasik modellerin yarattığı basınç hissini azaltmayı hedefleyen modelde her bir kulaklık teki yalnızca 4,3 gram ağırlığında. Kullanım konforunu ve kulaktaki sabitliği artırmak amacıyla Huawei, ağırlık merkezini %17 oranında içeriye doğru kaydırdığını belirtiyor. Kulaklıklar ayrıca sesli görüşmeler sırasında 100 dB iki yönlü sessiz arama desteği sunuyor.

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Huawei FreeBuds 7 neler sunuyor?

Şirketin ses teknolojilerindeki en yeni kozu olan bu kulaklık, gücünü Huawei'in kendi geliştirdiği üçüncü nesil yapay zekâ ses çipinden alıyor. Bu yeni çip, bir önceki nesle kıyasla %100 daha fazla işlem gücü sunarken, etraftaki gürültüyü saniyede tam 400.000 kez örnekleyebilme kapasitesine sahip.

Tüm bu işlem gücü gürültü engelleme tarafında gecikme süresini 8 mikrosaniyeye kadar düşürüyor. Huawei'in paylaştığı verilere göre FreeBuds 7, selefine kıyasla ortalama gürültü engelleme derinliğinde %230'luk bir artış sağlarken gürültü engelleme bant genişliğini de %275 oranında genişletiyor. Arka planda sürekli çalışan yapay zekâ algılama algoritması ise kullanıcının kulak yapısını, oturuş biçimini ve çevresel koşulları saniyede 10.000'den fazla kez kontrol ederek en ideal ses profilini sunuyor.

Yenilenen şarj kutusu da boyut ve taşınabilirlik açısından önemli iyileştirmelere sahip. Kutu, bir önceki modele göre %25 daha küçük ve %17 daha hafif. Kutuyla birlikte 42 saat pil ömrüyle geldiğini de belirtmeden geçmeyelim. Kulaklığın fiyatı ise 140 dolar olarak açıklandı.