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TECNO, IFA 2026'da Yeni Ürünlerini Sergiledi: Çerçevesiz Ekranlı Telefon, Metabook T15 360 Pro ve Dahası

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TECNO, IFA ShowStoppers 2026’da ekran çerçevelerini tamamen sıfırlayan yeni konsept telefonunu ve ilk 360° menteşeli dizüstü bilgisayarı MEGABOOK T15 360 Pro’yu sergiledi.

TECNO, IFA 2026'da Yeni Ürünlerini Sergiledi: Çerçevesiz Ekranlı Telefon, Metabook T15 360 Pro ve Dahası
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın dört bir yanından teknoloji şirketlerinin yeni ürünlerini sergilediği IFA hız kesmeden devam ediyor. Fuarda yer alan firmalardan biri de TECNO’ydu. Firma, ekran çerçevelerini tamamen sıfırlayan yeni konsept telefonunu ve ilk 360° menteşeli dizüstü bilgisayarı MEGABOOK T15 360 Pro’yu sergiledi.

Akıllı telefon pazarında ekran/gövde oranını artırma yarışı yeni bir boyuta ulaştı. MWC 2026’daki Modüler Konsept Telefon lansmanının ardından TECNO, IFA ShowStoppers 2026 kapsamında düzenlediği canlı gösterimle sektörün ilk gerçek 0 mm ekran çerçevesine sahip konsept telefonunu tanıttı.

İçerikten Görseller

TECNO, IFA 2026'da Yeni Ürünlerini Sergiledi: Çerçevesiz Ekranlı Telefon, Metabook T15 360 Pro ve Dahası
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Çerçevesiz ekranlı telefon

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Günümüz akıllı telefonlarında panel ile gövde arasında kaçınılmaz olarak yer alan 1-2 mm’lik siyah bant, markanın geliştirdiği iç mimari ve yeni ekran paketleme teknolojisi sayesinde tamamen ortadan kaldırıldı.

MEGABOOK T15 360 Pro ve yeni dizüstü bilgisayarlar

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Dizüstü bilgisayar tarafında ise amiral gemisi konumundaki MEGABOOK T15 360 Pro dikkat çekiyor. Dizüstü bilgisayar tarafında ise amiral gemisi konumundaki MEGABOOK T15 360 Pro dikkat çekiyor. Cihazda 15,6 inç büyüklüğünde, 2.5K çözünürlük sunan 120Hz dokunmatik panel yer alıyor. Tümleşik NPU birimine sahip en son Intel Core Ultra işlemciden gücünü alan bilgisayar, 70Wh batarya ve opsiyonel MPP 2.0 aktif kalem desteğiyle geliyor.

Şirket aynı zamanda günlük kullanım için tasarlanan bütçe dostu Wildcat Platform işlemcili MEGABOOK K15S WCL modelini ve markanın ilk 17 inçlik dizüstü bilgisayarı olan MEGABOOK T17 Ultra’yı sergiledi [S1]. MEGABOOK T17 Ultra; NPU destekli Intel Meteor Lake Ultra işlemcisi, 99,99Wh bataryası ve 100W GaN hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.

Tonino Lamborghini iş birliği ve diğer ürünler

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TECNO, İtalyan Tonino Lamborghini markasıyla ortaklaşa geliştirdiği özel koleksiyonunu da tanıttı. Bu seride yer alan TECNO POVA 8 PRO 5G Tonino Lamborghini Limited Edition; çift çipset mimarisi, Sony kamera sensörleri ve yapay zeka fonksiyonlarıyla öne çıkıyor. Tasarım çizgisini devam ettiren 11 inç 2.5K ekranlı TECNO MEGAPAD 2 tablet modelinin yılın son çeyreğinde pazara sunulacağı belirtildi. Ayrıca tamamen metal gövdeye ve RGB aydınlatmaya sahip Tonino Lamborghini TECNO TAURUS (MEGA MINI G1 Pro), dünyanın en küçük sıvı soğutmalı oyun bilgisayarı unvanıyla sergilendi.

Genişleyen ekosistem dahilinde 6,39 mm gövde kalınlığına sahip CAMON Slim 5G ve 50MP Sony LYTIA 600 Ultra gece kameralı CAMON Slim akıllı telefonları tanıtıldı. Portföy; MEGAPAD SE 2 tablet, Watch 4 akıllı saat ve telefon standı olarak kullanılabilen şarj kutusuyla 50 saate varan dinleme süresi sunan Buds 5 kulaklık modelleriyle tamamlandı. Tüm ürünler 3 Eylül’de Berlin Messe’de gerçekleştirilen lansmanla sergilendi.

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