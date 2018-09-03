Konu akıllı telefonu olunca pil ömrü ve oyun performansı önemli bir kriter. Bu nedenle oyun konusunda iddialı modeller olan Xiaomi Black Shark ile Vivo Nex S, amiral gemilerinin piri iPhone X ile karşılaştırıldı.

Günümüzde amiral gemileri gerçekten yüksek fiyatlara sahipler. Bu yüksek fiyatların karşılığı olarak ise gerçekten yüksek performans sunuyorlar. Peki bir akıllı telefonun gerçekten iyi performans verdiğini nasıl anlayabilirsiniz? Sentetik testler gerçekleştirerek bir sürü karmaşık sayılar elde edebilir ve elde ettiğiniz sayıların diğer akıllı telefonlardan daha büyük olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ancak gerçek bir performans testi için cihazları bir oyun kıyaslaması içine sokmak en güvenilir sonuçları verebilir.

Akıllı telefonlarımızda bulunan işlemciler oldukça yüksek frekans hızlarına sahiptir. Ancak kağıt üzerine yazan frekans değerleri, otomobillerdeki maksimum hız limitleri ile aynı işlevi görür. 320km/s maksimum hıza sahip bir otomobil almanız, tüm gün bu hızla kullanacağınız anlamına gelmez. Dolayısı ile akıllı telefonlarda da günlük kullanımdaki performansı ancak cihazı kullanarak karşılaştırabiliriz. Aşağıda, Vivo Nex S, iPhone X ve Xiaomi Black Shark cihazlarına ait değerleri göreceksiniz. Tüm cihazlar yüksek kare hızı modu açık, ses seviyesi orta ve ekran parlaklığı 270nits olacak şekilde ayarlandı ve PUBG Mobile testine sokuldu.

Aşağıdaki üç grafikte cihazların PUBG Mobile testlerinde sırasıyla FPS durumunu, işlemci kullanımını ve bellek kullanımını görüntüleyebilirsiniz. (En üstte Vivo Nex S, ortada iPhone X, en altta Xiaomi Black Shark)

Grafik, FPS söz konusu olduğunda en stabil grafiğin Xiaomi Black Shark’a ait olduğunu gösteriyor. iPhone X ise en düşük ortalama FPS değerine sahip cihaz olarak göze çarpıyor. Aşağıdaki grafik, üç cihazın PUBG Mobile sırasında ortalama FPS durumunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi arada ölümcül bir fark bulunmuyor.

Aşağıdaki grafik ise test sokulan üç cihazın oyun performansı sırasında ne kadar ısındığını gösteriyor. Tüm cihazlar iyi denebilecek değerlere sahip olsa da Xiaomi Black Shark'ın rakiplerine bir tık daha fazla ısındığını söyleyebiliriz.

Konu akıllı telefon olunca şarj ömrü de tartışılan konulardan biri haline geliyor. Bu nedenle çoğu amiral gemisi şık tasarımının altına mümkün olduğunca büyük bir batarya sığdırmaya çalışıyor. Bu nedenle Vivo Nex S, iPhone X ve Xiaomi Black Shark’ın 5 saatlik yoğun bir kullanımda ne kadar şarj ömrü sundukları merak edildi ve test edildi. Teste başlarken tüm akıllı telefonlar %100 şarj oranına sahipti ve ekran parlaklığı 270nit olarak belirlendi.

Cihazların ne kadar şarj ömrü sunduğu kadar ne kadar sürede şarj oldukları da son derece önemli bir konu. Aşağıdaki grafik, bataryası tamamen boş olan akıllı telefonların ne kadar hızlı şarj olabildiklerini gösteriyor. Yukarıdaki ve aşağıdaki grafiklere bakarak Vivo Nex S’in en iyi şarj oranlarına sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sonuç olarak teste giren üç akıllı telefonun da iyi performans verdiğini söyleyebiliriz. Ancak sadece 3GB bellek kapasitesine sahip olan iPhone X, yer yer rakiplerinin gerisinde kalabiliyor. Ayrıca batarya ömrü ve şarj süresi mevzu bahis olduğunda Vivo Nex S, rakiplerine ciddi şekilde fark atıyor ve iPhone X, rakiplerinin fazlasıyla gerisinde kalıyor.