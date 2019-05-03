Vivo S1 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, S serisinin yeni üyesi Vivo S1 Pro'yu iyi denebilecek bir fiyat ve güçlü bir donanım ile resmi olarak tanıttı.

Vivo, şirketin orta segmentteki en yeni temsilcisi olan Vivo S1 Pro’yu resmi olarak tanıttı. Qualcomm Snapdragon 675 işlemci ile oldukça yeterli bir performans sunan cihaz, 3.700 mAh büyüklüğündeki bataryası ve 48 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerasıyla hemen her konuda beklentileri karşılamayı vadediyor.

Vivo S1 Pro, son dönemde özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinde fazlasıyla popüler olan tamamen çerçevesiz ekranlı tasarımı tercih etmiş durumda. Bu sayede cihazın önünde ön kamera için herhangi bir çentik ya da çerçeve bulunmuyor. Ön kamera, cihazın üstünden açılıp kapanan bir mekanizmanın içine yerleştirilmiş durumda.

Vivo S1 Pro Özellikler

Qualcomm Snapdragon 675 işlemci

6GB/8GB RAM, 128GB/256GB depolama

6,39 inç Full HD+ ekran

48MP + 8MP + 5MP üçlü arka kamera

32MP ön kamera

Android 9.0 Pie işletim sistemi

3.700 mAh batarya

Vivo S1 Pro, 6GB RAM + 256 GB depolama ve 8GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı bellek seçeneği sunuyor. Her iki seçenek için de fiyat etiketi yaklaşı 2.399 TL olarak açıklandı. Elbette ki bu fiyat etiketine ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.