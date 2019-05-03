Amiral Gemisi Katili Oppo Reno'nun Türkiye Lansmanı Yapıldı

Oppo'nun bu yıl tanıttığı en iddialı telefonlardan biri olan Oppo Reno, İstanbul'de gerçekleştirilen etkinlik ile Türkiye'deki tüketiciler için de resmi olarak tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, orta segmentin en iddialı akıllı telefonları arasında gösterilen Oppo Reno ve Oppo Reno 10x Zoom modellerini Şişli’de bulunan Frankieİstanbul’de düzenlediği basın etkinliği ile Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının beğenisine sundu. Etkinlikte söz olan Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şirketin hem Türkiye hem de global pazarda izleyeceği yol haritasından bahsetti.

Zhou’nun konuşmasına geçmeden önce Oppo Reno’nun özelliklerini bir kez daha hatırlatmak gerekirse Oppo Reno; herhangi bir çentik, çerçeve ya da deliğe sahip olmayan ekranı ile %90’ın üzerinde bir ekran/gövde oranı sunuyor. Cihazın üzerinde bulunan ve çapraz bir açılış mekanizmasına sahip olan ön kamera, oldukça kaliteli selfieler çekebilmenizi mümkün kılarken, Oppo 10x Zoom modeli, adından da anlaşılacağı üzere sunduğu 10x hibrit yakınlaştırma özelliği ile rakiplerinden net bir şekilde ayrılıyor.

Oppo Reno Özellikler

Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU

6GB LPDDR4X RAM, 256GB UFS 2.1 depolama

6,4 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

48MP, 1/2.25″ Sony IMX586 sensör, 0.8um piksel boyutu, f/1,7 diyafram + 5MP, f/2,4 diyaframlı çift arka kamera

16MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS, NFC, USB Type-C

VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 3765 mAh batarya

Oppo Reno 10x Zoom Özellikler

Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU

8GB LPDDR4X RAM, 256GB UFS 2.1 depolama

6,6 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

48MP, 1/2.25″ Sony IMX586 sensör, f/1.7 diyafram, 0.8 um piksel boyutu + 13MP, f/3.0 diyafram + 8MP, f/2.2 diyafram, 10x hibrit, 5x optik yakınlaştırmalı üç arka kamera

16MP ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2×2 MU-MIMO ), Bluetooth 5, Çift frekans (L1+L5) GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 4065mAh batarya

“OPPO olarak akıllı telefonların hayatımızdaki yerinin iletişim kurmaktan fazlası olduğunu düşünüyoruz. Akıllı telefon endüstrisinin son 10 yıllık gelişiminde OPPO markasının önemli bir payı var. Endüstride çığır açan yenilikleri hayata geçirdik.” diyen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, konuşmasına şu ifadelerle devam etti;

“Kullanıcıların ihtiyaçlarını analiz ederek geliştirdiğimiz modellerde, en iyi kamera ve güçlü pil teknolojilerini kullanıcılara sunduk. 2019 yılında Avrupa pazarında genişlemeyi sürdürüyoruz. Türkiye, bu genişleme stratejisinde İngiltere, Polonya ve İsviçre ile birlikte zincirin önemli bir halkasını oluşturuyor. Reno serisiyle büyümemizin ivme kazanacağını düşünüyorum.”