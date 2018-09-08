Vivo, V11 Pro'nun Ön Satışlarına Başladı

Meraklı bekleyişin ardıdan perşembe günü piyasaya sürülen V11 Pro'nun ön satışlarına özel kampanyaları başladı. Ön satış kampanyaları için birkaç isimle ortak çalışan Vivo, para iadesi yapacak.

Vivo, yeni akıllı telefonu V11 Pro’yu Perşembe günü 25 bin 990 rupi (2 bin 310 lira) fiyat etiketiyle birlikte piyasaya çıkarttı. Ekrana gömülü parmak izi sensörü, yüz tanıma özelliği, AMOLED ekran gibi özellikleriyle ön plana çıkan V11 Pro, açılışa özel indirimlerini duyurdu. HDFC bankasıyla lansman için ortaklık yapan Vivo, ürünü satışında 2 bin rupi (177 lira) iade ediyor.

Online satışları Perşembe günü başlayan V11 Pro, Vivo Hindistan'ın resmi web sitesinde ve Amazon’da ön satışlar için hazır. Vivo, lansman için Capital First, PayTM, Reliance Jio gibi isimlerle de ortaklık kurdu ve kampanyalar hazırladı.

Üst segment cihaz özelliklerine sahip olmasına rağmen fiyatı oldukça uygun olan V11 Pro’nun üretim yeri de Hindistan olacak. Hindistan hükümetinin “Make in India” (Hindistan’da Yap) programına katılan Vivo, V11 Pro’yu da bu program kapsamında Hindistan’da üretecek.