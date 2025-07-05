vivo, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı amiral gemisi telefonu X200 FE'yi ülkemize getiriyor. Dikkat çekici özelliklerle donatılan telefonun fiyatı belli oldu.

Dünyanın en büyük akıllı telefon markalarından biri olan vivo, geçtiğimiz ayın sonlarına doğru X200 amiral gemisi serisine yepyeni bir telefon eklemişti. X200 FE ismini alan bu cihaz daha uygun fiyata üst seviye özellikler sunmasıyla dikkat çekiyordu. Aynı zamanda kompakt bir tasarıma da sahipti.

Şimdi ise ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. vivo, yeni tanıttığı X200 FE telefonun Türkiye fiyatını resmen açıkladı. Cihazın fiyatı belli olsa da henüz satın alınamadığını belirtelim. Yakında stoklar eklenecektir.

vivo X200 FE Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 49.999 TL

vivo X200 FE'nin normal fiyatı 52.999 TL ancak lansmana özel 49.999 TL'den satışa sunulmuş. Cihaz, buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz resmî sitesinden satın alınabilecek. Satın alanlara vivo TWS3e kablosuz kulaklık hediyesi olacağını da belirtelim.

vivo X200 FE teknik özellikleri:

Ekran 6,31 inç, 120 Hz, FHD+, 4500 nit, AMOLED İşlemci Dimensity 9300+ RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6500 mAh (90W) İşletim sistemi Android 15 Renk Buzul Mavi, Volkanik Siyag