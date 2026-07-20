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Uygun Fiyata Harika Özellikler Sunacak vivo X300e’nin Resmî Tasarımı Paylaşıldı, Bazı Özellikleri Belli Oldu

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Amiral gemisi X300 serisine kıyasla biraz daha bütçe dostu olması beklenen vivo X300e’nin tasarımı paylaşıldı. İşte haftaya tanıtılacak cihaz hakkında bilmeniz gerekenler.

Uygun Fiyata Harika Özellikler Sunacak vivo X300e’nin Resmî Tasarımı Paylaşıldı, Bazı Özellikleri Belli Oldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan vivo, amiral gemisi X300 serisine yeni modeller eklemeye devam ediyor. Şimdi ise şirket, uzun süredir beklenen X300e telefonuyla ilgili beklenen duyuruyu yaptı. Bu telefon, normal X300 serisi telefonlara kıyasla biraz daha uygun fiyatlı olacak ancak yine harika özelliklerle gelecek.

Piyasadaki en iyi kamera deneyimlerinden birini sunmayı sağlayan ZEISS iş birliğinin bu telefonda da devam ettiğini görüyoruz. Cihazda arka tarafında sol üste yerleştirilen kamera kurulumu, önünde ise ince çerçeveli delikli ekran tasarımı bulunuyor. 7,99 mm kalınlığındaki telefonun ağırlığı ise 203 gram olacak.

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Uygun Fiyata Harika Özellikler Sunacak vivo X300e’nin Resmî Tasarımı Paylaşıldı, Bazı Özellikleri Belli Oldu
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vivo X300e tasarımı böyle olacak

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Henüz cihazın özellikleri resmen açıklanmadı. Telefonun tam tanıtımı önümüzdeki hafta yapılacak. Bu yüzden henüz fiyatı da yok.. Tüm detaylarını haftaya öğreneceğiz. Ülkemize gelip gelmeyeceğini de bilmiyoruz. Şimdilik sadece tasarımın paylaşıldığını ve bataryasının belli olduğunu belirtelim.

Sızıntılara göre konuşacak olursak cihazda 6,59 inçlik 1.5K çözünürlüklü OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 5 işlemci, 50 MP + 8 MP + 50 MP’lik üçlü kamera, 50 MP selfie kamerası gibi özellikler görmeyi bekliyoruz.

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Resmî açıklamaya göre telefon 7200 mAh’lik büyük bir bataryayla gelecek. Ayrıca siyah, turuncu ve beyaz renklerle sunulacağı da açıklandı.

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