Vivo X50 Serisinde Beklenmedik Bir Model Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun X50 ve X50 Pro ile birlikte çıkaracağı üçüncü bir model olan X50 Pro+ ortaya çıktı. Cihaz, diğer iki varyantın aksine orta segmente değil üst segmente ait olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, 1 Haziran’da düzenleyeceği etkinlikte Vivo X50 ve X50 Pro adını verdiği cihazlarının tanıtımını gerçekleştirecekti. Ancak Weibo’da ortaya çıkan yeni tanıtım posterine göre tanıtılacak cihazlar arasında üçüncü bir model daha bulunuyor: Vivo X50 Pro+.

Adından da anlaşılabileceği üzere Vivo X50 Pro+, bu üçlü arasındaki en üst model olacak. X50 Pro+, diğer iki modelin aksine gücünü Snapdragon 765G’den değil Snapdragon 865 işlemciden alacak.

Vivo X50 Pro+ donanım özellikleri

X50 Pro+, X50 Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Cihazda 6,56 inçlik kıvrımlı bir ekran bulunacak ve telefonun sol üst köşesinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir çentik bulunacak. Tanıtım broşürüne göre FHD+ AMOLED ekranın yenileme hızı 120 Hz olacak. Bu hız, X50 Pro’da 90 Hz olacak.

Telefonun arka tarafında 4 adet kamera bulunacak ve bunlar X50 Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Telefonun arka tarafında yer alacak olan dört kamera ise şunlar; 50 MP Samsung ISOCELL GN1 ana kamera, 8 MP telefoto lens, 13 MP portre lens ve 8 MP ultra geniş açılı lens.

Tıpkı X50 Pro gibi X50 Pro+ da dijital yakınlaştırma özelliğine sahip olacak ve ön tarafında 32 MP’lik selfie kamerası yer alacak. Yukarıda da söylediğimiz gibi Snapdragon 865 işlemciyi bünyesinde barındıracak olan telefon, 8 GB RAM’e ve 256 GB dâhili depolama alanına sahip olacak. Telefonun 4.315 mAh değerindeki bataryası 44 W hızlı şarjı destekleyecek ve telefonun fiyatı 560 dolar (3.820 TL) olacak.

Vivo X50 Pro+ özellikleri: