GTA 6'nın Kutulu Sürümlerinde Ciddi Güvenlik Açığı: Kodlar El Feneriyle Görüntülenebiliyor!

GTA 6 fiziksel kopyalarındaki kutu açığı nedeniyle kodların el feneriyle okunabildiği ortaya çıktı.

GTA 6’nın fiziksel kopyaları, oyunseverlerin kutu tasarımında potansiyel bir güvenlik açığı keşfetmesinin ardından alıcılar arasında büyük endişe yarattı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kutunun içindeki dijital indirme kodunun ambalaj açılmadan ve oyun satın alınmadan dışarıdan okunabildiğini gözler önüne serdi.

El feneri ile kutu içindeki kodlar okunabiliyor

Söz konusu yöntem ilk olarak X platformundaki GTA 6 Countdown hesabı tarafından gündeme getirildi. Oyuncular, kapalı kutunun yan tarafına belirli bir açıyla güçlü bir el feneri tutulduğunda içerideki dijital kodun tamamının dışarıdan görünür hâle geldiğini fark etti. Bu durum, kötü niyetli kişilerin jelatini dahi açılmamış kutulardaki kodları çalabileceği ihtimalini doğurdu.

Push Square tarafından aktarılan bilgilere göre oyunun ABD sürümlerinde yer alan kamuflaj deseni, kodun kutu dışından görülmesini engelliyor. GamesRadar da elindeki ABD ve Birleşik Krallık PS5 kopyaları üzerinde aynı el feneri yöntemini test etti ancak her iki sürümde de kodları okumayı başaramadı. Buna karşın bazı PEGI derecelendirmesine sahip Avrupa sürümlerinde koruyucu kamuflaj deseni yerine düz siyah bir şerit bulunduğu ve bu kopyaların açığa karşı savunmasız olabileceği tespit edildi. Şu ana kadar bu yöntemle kodu çalınan doğrulanmış bir vaka ise bildirilmiş değil.