vivo, Y100 serisine bir cihaz daha ekledi. Y100 5G ismi verilen ve orta segmentte yer alan telefon, bazı özellikleriyle kardeşlerinin önüne geçiyor.

Türkiye’de de çok popüler bir marka olan vivo, hâlihazırda üç üyesi bulunan Y100 serisine yepyeni bir telefon daha eklendi. Orta seviye bir telefon olarak karşımıza çıkan Y100 5G isimli cihaz, dün Endonezya’da resmen tanıtıldı.

Y100 5G, tahmin edebileceğiniz gibi uygun bir fiyatla geliyor. Ancak serideki kardeşlerine kıyasla işlemcisi başta olmak üzere bazı özellikleriyle öne çıkıyor.

Karşınızda vivo Y100 5G

Delikli ekran tasarımı ve üçlü kamera kurulumuyla gelen cihaz, 6,67 inçlik FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekrana sahip. Maksimum parlaklığın ise 1200 nit olduğu ifade ediliyor. Ekran içine yerleştirilmiş parmak izi sensörünü de unutmayalım.

İşlemci tarafında orta segment olarak nitelendirebileceğimiz Snapdragon 4 Gen 2’yi görüyoruz. Bu yonga seti, kendi serisinin en yenisi. Ayrıca serideki ilk 4 nm sürecinden geçen işlemci olduğunu da ekleyelim. Amiral gemisi seviyesinde olmasa da normal işlevlerin genelini yerine getirebiliyor, orta düzeyde oyun performansı sunabiliyor. İşlemciye 8 GB’lık bir RAM eşlik ediyor. Depolama seçenekleri ise 128 ve 256 GB.

Arkadaki üçlü kameraya baktığımızda 50 MP’lik bir ana ve 8 MP’lik bir ultra geniş kamera görüyoruz. Bunlara bir de flicker sensör eklenmiş. Ön tarafta ise deliğe yerleştirilmiş 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Vivo Y100 5G, 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh’lik bataryayla geliyor. Kutudan ise Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 ile çıkacak. Bunun dışında çift SIM, NFC, Bluetooth 5.0 gibi özelliklere de sahip. Siyah ve mor olarak sunulan cihazın diğer pazarlara gelişi konusunda ise bir bilgi yok.

vivo Y100 5G teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 4 Gen 2 RAM 8 GB Depolama 128 / 256 GB Arka Kamera 50 MP, 8 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 5000 mAh (80W) İşletim Sistemi Funtouch OS (Android 14)

vivo Y100 5G fiyatı