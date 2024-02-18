vivo, uygun fiyatlı olması halinde çokça tercih edilmesi muhtemel telefonu Y100t'yi duyurdu. 64 MP çözünürlüğünde ana kamerası ve 120W hızlı şarj desteği ile dikkat çeken telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi vivo, özellikle son bir yıl içinde oldukça agresif bir büyüme politikası izlemeye başladı ve tüketicilerin hemen her türlü ihtiyacına karşılık veren çok sayıda akıllı telefon modeli piyasaya sürüyor. vivo'nun orta segmentteki son ürünü, T100t isimli model oldu. Yeni vivo Y100t, uygun fiyatlı olması halinde çokça tercih edilen bir model haline gelebilir.

6,64 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekranla gelen vivo Y100t, IPS LCD panel tercih edilmiş olması nedeniyle bir miktar üzse de 120Hz ekran yenileme hızı olması, akıcı bir görüntü kalitesi sunulmasını sağlıyor. Bu arada ekranın orta üst kısmında bulunan delikte 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer aldığını da belirtelim.

Karşınızda 64 MP kamera, 120W hızlı şarjlı vivo Y100t

vivo Y100t, Dimensity 8200 işlemciyle geliyor. Bu işlemci, 12 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar dahili depolama alanı ile destekleniyor. Ayrıca cihazda 8 GB'a kadar sanal RAM desteği de bulunuyor. 5.000 mAh büyüklüğündeki batarya seviyesine göre iyi bir kullanım ömrü sunarken 120W hızlı şarj, cihazı dakikalar içinde şarj etmeyi mümkün kılıyor.

Y100t'de bulunan 64 MP çözünürlüğündeki ana kamera, özellikle ışık koşullarının iyi olduğu durumlarda son derece kaliteli fotoğraflar çekebilmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca cihazda portre modunda doğal bokeh efekti için 2 MP derinlik sensörü de yer alıyor. İyi haber şu ki Y100t'nin yan çerçevesinde fiziksel bir parmak izi okuyucu ve 3,5mm kulaklık girişi de yer alıyor.

vivo, Y100t'nin fiyatını henüz açıklamadı. Ayrıca cihazın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı da belli değil.