Vivo, yeni akıllı telefonu Y31s 5G'yi duyurdu. Snapdragon 480 gibi giriş seviyede olan bir işlemciden güç alan telefon, RAM ve depolama alanı açısından orta segment düzeyinde. Pek çok ülke için uygun sayılabilecek bir fiyata sahip olan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Vivo, düzenlediği bir etkinlikte giriş orta segment arasında sıkışıp kalan yeni telefonu Y31s 5G'yi duyurdu. İşlemci açısından beklentileri sunmasa da diğer teknik özellikleriyle orta segmente kafa tutan telefon, pek çok pazar için uygun sayılabilecek fiyatıyla alıcı bulabilecek gibi görünüyor.

Vivo Y312 5G'nin 6.58 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip. 90 Hz tazeleme oranı ve FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, yüzde 90.61 ekran gövde oranı ile de kullanıcılar için gayet yeterli bir görünüm alanı sunuyor. Çentikli yapıdaki bu ekranda yer alan ön kameranın sunduğu çözünürlük ise 8 MP olarak açıklandı.

Vivo Y31s 5G'nin tasarımı şu şekilde

Vivo'nun yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 480 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, LPDDR4x yapıdaki 6 GB RAM ve UFS 2.1 yapıdaki 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 11 tabanlı FunTouch OS 10.5 arayüzüne sahip olan telefon, ekosistemin en yeni özelliklerini tüm bütçelere ulaştırmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ayrıca bu akıllı telefonun 5.000 mAh kapasiteli bir bataryasının ve ekranın yan tarafına monte edilmiş bir parmak izi okuyucu sensörünün bulunduğunu da söylemek gerekiyor.

Telefonun arka kısmına baktığımız zaman, kare olarak dizayn edilmiş ikili kamera kurulumunu görüyoruz. 13 MP çözünürlük sunan ana kameraya sahip Vivo Y31s 5G'nin 2 MP de derinlik kamerası, portre çekim yapmayı seven tüketiciler için tercih nedeni olacak gibi görünüyor. Buraya kadar bahsettiğimiz özellikler, Vivo'nun özellikle de RAM ve depolama alanı açısından performansa odaklı bir cihaz geliştirdiğini gözler önüne seriyor.

Vivo Y31s 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.58 inç FHD+, 90 Hz tazeleme oranı bulunan IPS LCD

6.58 inç FHD+, 90 Hz tazeleme oranı bulunan IPS LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480

Qualcomm Snapdragon 480 RAM: 6 GB (LPDDR4x)

6 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB (UFS 2.1)

128 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, UBS Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi

Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, UBS Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı FunTouch OS 10.5

Tüm bu özelliklere sahip akıllı telefon, üç farklı renk seçeneğiyle satın alınabilecek. Hangi ülkelerde satışa sunulacağı şu an için netleşmemiş olan Vivo Y31s 5G'nin fiyatı ise 260 dolar (yaklaşık 1.950 TL + vergiler) olarak açıklandı.