Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun orta segment akılllı telefonu Y50’nin donanım özellikleri ortaya çıkmıştı ve sizlere aktarmıştık. Bugün ayrıca Vivo Y50’nin etiket fiyatı da ortaya çıktı. Telefonun ne zaman çıkacağına dair ise net bir bilgi bulunmuyor.

Çinli akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Vivo’nun Y50 adını verdiği modeli, bu senenin başlarında IMEI veri tabanında ortaya çıkmıştı. Ayrıca Vivo Y50, Vivo V1935 model numarasıyla birlikte Google Play Console’da da görüntülenmişti.

Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak Vivo’nun yeni akıllı telefonunun çıkış tarihinin oldukça yaklaştığını söyleyebiliriz. Çıkış tarihi bu kadar yaklaşan bu cihazın, ayrıca fiyatı ve tasarımı gibi bazı özellikleri de ortaya çıktı.

Vivo Y50 tasarımı

Çinli teknoloji şirketinin Y50 adını verdiği modelinin ortaya çıkan render görüntülerinde, telefonun ekranında yer alacak ve ön kameraya ev sahipliği yapacak olan çentik göze çarpıyor ilk olarak.

Y50, siyah ve mor gradyanı (gradient violet) olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte kullanıcılara sunulacak. Telefonun arka tarafında bir adet parmak izi okuyucu sensör yer alacak. Arka kamera kısmında ise dikdörtgen bir kamera modülü gözüküyor. Bu modül, dört adet kameraya bir adet LED ışığa ev sahipliği yapacak.

Vivo Y50 donanım özellikleri ve fiyatı

Vivo Y50, 6,53 inçlik Ultra O bir ekrana sahip olacak. 1080x2340 piksellik bu ekran, kullanıcılarına full HD+ bir çözünürlük sunacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 665 işlemciden alacak olan Vivo Y50, 8 GB RAM’e ve 128 GB dâhili depolama alanına sahip olacak. Ayrıca telefonun 6 GB RAM’e sahip bir sürümü de bulunacak. Telefonun donanım özellikleriyle ilgili daha fazla detaylı bilgiyi buradaki haberimize giderek edinebilirsiniz.

Şirketin Kamboçya’daki Facebook sayfasında Vivo Y50’nin fiyatı paylaşıldı. Telefon 249 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacak. Yani vergilerin dâhil edilmediği haliyle mevcut kura göre 1.676 TL olacak.