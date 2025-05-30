Vodafone Business, bulut bilişim alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken bir büyüme ivmesi yakaladı. Son üç yılda bulut çözümleri ve siber güvenlik hizmetlerinde tam %443’lük konsolide büyüme elde eden şirket, sadece geçtiğimiz yıl içinde bu alanda %111’lik bir artış kaydetti.

Günümüzde dijital dönüşüm, işletmeler için olmazsa olmaz bir hal almış durumda. Hem siber güvenlik hem de dijital hizmetler, işletmelerin operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdürebilmesi için büyük önem taşıyor. Vodafone Business, sunmuş olduğu çözümlerle işletmeleri dijital dönüşümde büyük maliyetlerden kurtarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Webtekno olarak bizim de yer aldığımız bir basın etkinliğinde Vodafone Business’ın güncel yatırımlarından ve bahseden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, bulut ve yedekleme çözümlerini sadece bir teknoloji hizmeti olarak değil, iş sürekliliğini ve veri güvenliğini garanti altına alan stratejik bir iş ortaklığı yaklaşımıyla sunduklarını belirtti.

Bulut bilişim ve siber güvenlik alanında üç yılda %443 büyüme

“Bulut bilişim verilerin güvenle yönetildiği bir katman olarak zekâ çağını mümkün kılan veriyi işleyecek, büyütecek, dönüştürecek stratejik bir katman olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kurumlara uçtan uca dijitalleşme çözümleri sunarken, Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendirecek yatırımlarla hareket ediyoruz. Biz de bu vizyonla hareket ederken hem altyapımıza hem de kesintisiz ve güvenli şekilde en iyi hizmeti verecek ekiplerimize yatırım yapıyoruz. Kurumların operasyonel esnekliğini artıran, veri güvenliğini güçlendiren ve rekabetçiliklerini sürdürülebilir kılan çözümler sunuyoruz. Ana odak noktamız, müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak, teknolojiyi hızlı bir şekilde ihtiyaçları olduğunda anında onlara sunacak, her an ulaşabilecekleri online dijital bir platform ile kesintisiz bir deneyim sunmak. Müşterilerimiz için teknoloji iş ortağı olarak onların yanlarında yer alırken, uçtan uca destek sunan bir yaklaşım benimsiyoruz. İzmir’de inşa ettiğimiz yeni veri merkezimiz, KOBİ’lere yönelik dizayn ettiğimiz ekonomik bulut altyapımız ve finans sektörüne özel topluluk bulutu modellerimiz, bu stratejimizin somut örnekleri. Müşterilerimizin en nitelikli ve en hızlı servis alabilmesi en önemli önceliğimiz. Son üç yılda bulut bilişim ve siber güvenlik tarafında ise yüzde 443’lük büyümeye imza atan bir teknoloji şirketi olarak Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendirecek yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Birden fazla dijital çözüm tek uygulamada olacak

Red Konsol ile müşterilerine kendi hizmetlerini kendilerinin kontrol etmesine imkan tanırken TechBot ile müşterilerin teknik taleplerine hızlı ve otomatik çözümler sunduklarını, RobinHood AI ile ise müşteri ağlarını insan müdahalesine gerek kalmadan proaktif şekilde yönettiklerini dile getiren Kestioğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bununla beraber kurumsal müşterilerimizin çeşitli iş çözümlerini dijital olarak tek bir platformdan satın almasını sağlayacak bir dijital market oluşturmayı hedefliyoruz. Bu sayede dijital olarak çeşitli uygulamaları ve çözümleri tek bir platform üzerinden satın alınabilecek. İlk olarak Microsoft 365, Microsoft Azure, Google Workspace, Trend Micro ile 2025 yılı içerisinde açılacak bu platform üzerinden kurumsal müşterilerinin dijital satın alma yapılabilecek”

Ankara'da siber güvenlik merkezi kuruldu

Vodafone Business olarak 15 milyon dolarlık yatırımla Ankara’da faaliyete geçirdikleri ve ayrıca İstanbul’da yer alan Siber Güvenlik Operasyon Merkezleri (SoC) ile 7/24 kesintisiz koruma sağladıklarını söyleyen Kestioğlu, SoC 2.0 yaklaşımıyla otomasyon destekli sistemler üzerinden siber tehditlere sadece anlık koruma değil, önleyici güvenlik önlemleri sunduklarını ifade etti:

“Türkiye’nin teknolojiyi en doğru zamanda uluslararası kalitede alması için en iyi servisleri üretmek için canla başla çalışıyoruz. Sunmuş olduğumuz servislerimiz ve çözümlerimizin temelinde müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak yatıyor. Yapmış olduğumuz yatırımlar ve kurduğumuz yerli ve global partnerlikler ile Vodafone Business’lı kurumsal müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında en güvenilir iş ortağı ve en iyi müşteri deneyimini sunma misyonumuzu geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettireceğiz.”