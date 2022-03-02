Bilgisayarınızda çalıştırmakta olduğunuz tüm uygulamaların seslerini ayrı ayrı kontrol ederek anlık özelleştirmeler yapabileceğiniz VoiceMeeter uygulaması ile Twitch ve benzeri platformlardaki yayınlarınızı çok daha profesyonel hale getirebilir ve ayrıca, kullanım sırasındaki ses deneyiminizi benzersiz hale getirebilirsiniz.

Bilgisayarınızda oyun oynuyorsunuz diyelim. Aynı anda müzik dinliyor, oyun arkadaşlarınızla konuşuyor, oyun sesini duyuyor, hatta Twitch ve benzeri bir platform üzerinden canlı yayın yapıyorsunuz ve tüm bunları tek bir ses kanalı üzerinden kontrol ediyorsunuz. Düşünmesi bile can sıkıcı olan bu durumu VoiceMeeter gibi bir sanal ses mikseri ile ücretsiz olarak kolayca çözebilirsiniz.

VoiceMeeter uygulaması, bilgisayarınızda aynı anda çalıştırmakta olduğunuz tüm uygulamaların sesini ayrı ayrı kontrol etmenizi sağlar. Farklı kanallara ayırdığınız bu sesler üzerinde seviye ayarlaması yapabileceğiniz gibi pek çok farklı özelleştirme yapmanız da mümkün. Yani bildiğimiz ses mikserinin sanal versiyonu. Gelin VoiceMeeter nedir, nasıl kullanılır adım adım tüm detaylarıyla görelim.

VoiceMeeter nedir?

VB Audio tarafından geliştirilen ve yayınlanan VoiceMeeter; bilgisayarınızda aynı anda çalışmakta olan uygulama seslerini ayrı ayrı düzenlemenizi sağlayan ve farklı kanallara ayırdığınız sesler üzerinden özelleştirmeler yapabileceğiniz ücretsiz bir sanal ses mikseridir. VoiceMeeter, tüm Windows işletim sistemi versiyonlarıyla uyumludur.

VoiceMeeter ne işe yarar?

Şöyle düşünelim; bilgisayarınızda oyun oynuyor, aynı anda oyundaki arkadaşlarınızla konuşuyor, müzik dinliyor ve Twitch benzeri bir platform üzerinden canlı yayın yapıyorsunuz. Tüm bunları tek bir ses sistemi üzerinden kontrol etmenin düşüncesi bile can sıkıcı. İşte bu noktada devreye VoiceMeeter uygulaması giriyor.

VoiceMeeter ile bilgisayarınızda açık olan tüm uygulamalara ait sesleri ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Kiminin ses seviyesini arttırabilir, kimininkini düşürebilirsiniz. VoiceMeeter ayrıca mikrofon girişlerini de kontrol edebiliyor. Yani hangi uygulamanın sesinin yayına gidip gitmeyeceğini de kontrol etmeniz mümkün.

VoiceMeeter nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan VoiceMeeter uygulamasını indirin ve kurulumu tamamlayın.

Buradan VoiceMeeter uygulamasını indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #2: Harici ses donanımlarınız varsa buradan VB-Cables uygulamasını da indirin ve kurulumu tamamlayın.

Harici ses donanımlarınız varsa buradan VB-Cables uygulamasını da indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #3: Windows ses ayarlarından hoparlör ve mikrofon olarak VoiceMeeter uygulamasını seçin.

Windows ses ayarlarından hoparlör ve mikrofon olarak VoiceMeeter uygulamasını seçin. Adım #4: VoiceMeeter uygulamasını açın.

VoiceMeeter uygulamasını açın. Adım #5: Uygulama seslerini kanallara atayın. Yalnızca açık olan uygulamaların sesini VoiceMeeter kanallarına atayabilirsiniz.

Uygulama seslerini kanallara atayın. Adım #6: Sesler üzerinde dilediğiniz özelleştirmeleri anlık olarak yapabilirsiniz.

Sesler üzerinde dilediğiniz özelleştirmeleri anlık olarak yapabilirsiniz. Adım #7: İşlem tamam.

VoiceMeeter uygulaması ile bilgisayarınızda açık olan uygulamaların seslerini tek tek kanallara ayırarak kontrol etmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Sesleri VoiceMeeter kanallarına ayırmadan önce her bir uygulamanın çalışmakta olduğundan ve ses oynattığından emin olun.

Pek çok alternatif sanal ses mikseri ile benzer bir çalışma prensibine sahip olduğu için VoiceMeeter uygulamasını kullanmadan önce varsayılan mikrofon ve hoparlör olarak seçmelisiniz. VoiceMeeter uygulamasını açtığınız zaman söz konusu giriş ve çıkış donanımlarını uygulamaya bağlayınca tüm kontrol sizin elinizde olacaktır.

Windows ses ayarları üzerinden yaptığınız değişiklik işlemlerini aynı ekran üzerinden geri almanız mümkün. Yani artık VoiceMeeter kullanmamaya karar verdiyseniz ya da o an bu tür bir uygulama kullanmak istemiyorsanız kolayca varsayılan mikrofon ve hoparlör aygıtlarınıza geri dönebilirsiniz.

VoiceMeeter hakkında bilmeniz gerekenler:

Eğer çok daha profesyonel olan fiziki bir ses mikseri kullanmayacaksınız VoiceMeeter sanal ses mikseri olarak son derece avantajlıdır. Yalnızca ses çıkışında değil, ses girişinde de hizmet verdiği için müzik prodüksiyon işlemlerinde başarıyla kullanılabilir. Elbette, profesyonel seviyede bir sonuç almanız her zaman mümkün olmayabilir.

VoiceMeeter’ın bir de VoiceMeeter Banana versiyonu bulunuyor. Standart VoiceMeeter 1 donanım girişi, 1 sanal giriş, 2 donanım çıkış sunarken VoiceMeeter Banana 2 donanım girişi, 2 sanal giriş ve 3 donanım çıkış sunmaktadır. Yani daha fazla kanal istiyorsanız VB Video resmi internet sitesi üzerinden VoiceMeeter Banana indirebilirsiniz.

VoiceMeeter kullanmalı mıyım?

VoiceMeeter uygulaması, alternatif sanal ses mikseri hizmeti veren uygulamalara göre çok daha başarılı olarak kabul ediliyor. Ücretsiz olarak kullanabiliyor olmanız en büyük avantaj. Basit bir arayüz sunduğu için VoiceMeeter gibi bir uygulamayı ilk kez kullanıyor olsanız bile uygulama içinde biraz gezerek tüm olayı kısa sürede kavrayabilirsiniz.

Elbette, fiziki bir ses mikseri kullanmak çok daha profesyonel bir sonuç verecektir. Ancak çok fazla ses kanalına ihtiyacınız yoksa, çok fazla harici donanımınız yoksa ve öyle ortalığı kasıp kavuracak derecede profesyonel bir iş yapmıyorsanız VoiceMeeter yeter de artar bile. Çünkü fiziki ses mikseri fiyatları dudak uçuklatacak cinsten.

VoiceMeeter güvenli mi?

VoiceMeeter uygulamasının çalışma prensibi son derece basit. Ses giriş ve çıkışlarını ufak bir aracı gibi kendi üzerinden yönetmenizi sağlıyor. Yani kişisel verilerinize ulaşabilecek bir durumu yok. Elbette, ses kayıtlarınızı kaydediyor ve okyanus ortasındaki bir adada yaşayan kötücül insanlara gönderiyor olabilir ama şimdilik böyle bir şey olduğuna dair herhangi bir şikayet alınmadı.

Genel kullanıcı yorumlarına bakacak olursak VoiceMeeter güvenli bir uygulama demek mümkün. Güvenli olduğu kadar kullanıcıları memnun bıraktığı da bir gerçek. Elbette hatırlatalım; VB Video resmi internet sitesi dışındaki farklı kaynaklardan edindiğiniz VoiceMeeter yükleme dosyalarının güvenilirliğinden emin olamazsınız. Bu nedenle resmi kaynaklar dışında indirme işlemi yapmanız pek önerilmiyor.

Uygulama seslerini ayrı ayrı kontrol etmenizi sağlayan sanal ses mikseri VoiceMeeter nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve uygulama hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. VoiceMeeter kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.