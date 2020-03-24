Volkswagen markasının 2017 yılında piyasaya sürdüğü en yeni spor sedan arabası olan Arteon, markanın diğer modellerinden farklı bir tasarıma sahip olduğu kadar 2.0 litrelik motor seçeneğiyle hız severlerin gönlünü fethediyor. Şu anda markanın en pahalı aracı olan Arteon'un sunmuş olduğu özellikleri ve fiyatlarını sizler için inceledik.

Otomotiv dünyasının en köklü şirketlerinden Volkswagen’in sedan modellerini bilmeyen yoktur. Passat ve Bora gibi modellerle bir döneme damga vuran şirket, 2030'lu yıllara doğru tamamlayacağı elektrikli otomobil dönüşümü öncesinde yeni sedanlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. 2017'den beri üretilen Arteon ise sportfi sedan sevenlerin yeni gözdesi oldu.

Sahip olduğu yüksek performans sunan motorlarıyla ve hem iç hem dış tasarımında yer verilen sportif tarzla Arteon, Volkswagen'in yeni sembollerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Elegance ve R-Line olmak üzere iki farklı pakete sahip Arteon'un dikkat çeken özelliklerini derledik.

Volkswagen’in yeni yüzü olarak tasarlandığı söyleniyor:

Volkswagen’in Arteon’da kullanmış olduğu tasarım diğer modellerinden daha farklı ve dinamik. Arabanın profiline baktığımızda bizleri ilk olarak farların çevresini kaplayan yatay krom çıtalar karşılıyor. Çıtaların bu şekilde kullanılması, Arteon’un olduğundan daha geniş görünmesini sağlıyor. Kaputun ise şişik ve farların üzerini kaplayacak şekilde uzun olması arabayı daha basık göstererek sportif bir görünüm kazandırıyor.

Arteon’un arkasına baktığımızda ise bu aracın Volkswagen CC ile olan benzerliği gerçekten dikkat çekiyor. Dikkat ederseniz, Arteon’un bagaj kapağı ve iki parçalı farları CC modeliyle tamamen aynı. Arabaya genel olarak baktığımızda, Arteon’un coupe tarzındaki sportif ve bir o kadar da heybetli görünüşü, arabaya markanın diğer modellerinden bambaşka bir hava katıyor.

İç tasarım

Volkswagen Arteon, D segmentinde bir araba olduğu için haliyle iç tasarımında kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerekiyor. Kokpit kısmında kullanılan yumuşak plastik gayet kaliteli bir görünüm yansıtıyor. Ancak sürücülerin koltuğa oturduklarında karşılaşacakları görüntü, Passat’tan pek farklı değil. Peki Arkası CC, içi Passat’a benzeyen bir araba için ne kadar yenilikçi diyebiliriz? Bu konuda söz sahibi olanlar arabayı satın alacak kişiler.

Arteon’un sportif karakteri arabanın iç tasarımında da devam ettirilmiş. Bugün genellikle spor araçlarında sıkça rastladığımız Alcantra deri iç döşeme Arteon’da standart donanım olarak sunuluyor. R-Line modelini seçtiğinizde ise bu sportif havaya spor deri direksiyon ve spor koltuklar eşlik ediyor.

Konfor ve iç hacim:

Isıtmalı ön koltuklara sahip Volkswagen Arteon, koltuklarında sürücü için özel bel ve sırt desteği sunuyor. Aracın içinin gerçekten çok geniş olması sadece sürücü için değil aynı zamanda yolcular için de büyük konfor sağlıyor. Aracın bagajı ise 532 kg yükleme kapasitesi sunuyor. Liftback tasarımı sayesinde Arteon rakiplerinden daha fazla ve daha kullanışlı bir bagaja sahip.

Hız göstergesi ve multimedya sistemi

Volkswagen Arteon, sürücülerine 12” boyutunda tamamen dijital bir gösterge ekranı sunuyor. Yeni çıkan arabaların neredeyse hepsinde görebildiğimiz ışığa duyarlı olma özelliği bu ekranda da mevcut. Ayrıca tamamen dokunmatik olan multimedya ekranının 9” olması, hem sürücüye hem de yan koltuktaki insana büyük kolaylık sağlıyor.

Aracın standart donanımında sadece Bluetooth ve aux özelliği olduğunu, Apple Car veya Android Play gibi özellikle 2020 model araçların birçoğunda görülen özelliklerin olmadığını görüyoruz. Volkswagen, mobil bağlantı arayüzü olan “App Connect” donanımını opsiyonel bırakmış ve daha önce de belirttiğimiz gibi birçok arabada zaten standart donanım olan bu seçeneğe 1300 TL gibi uçuk bir fiyat koymuş.

Head-up display

Yine isteğe bağlı olarak satın alınabilen “Head-up display” yani renkli bilgilendirme ekranı sayesinde sürücüler gözlerini yoldan ayırmadan sürüş ile alakalı bütün önemli bilgileri bu ekrandan görebiliyor.

Donanım

4 farklı kamerayla kontrollü sürüş deneyimi

Volkswagen Arteon, “yine” opsiyonel olarak sunduğu “Area-view” özelliği sayesinde araç çevresinin 360 derecelik görünümünü multimedya ekranına yansıtıyor. Görüş açısının dar olduğu yerlerde, özellikle yüksek kaldırım ve mantar gibi arabaya zarar verecek cisimleri tam göremediğinizde bu özelliği kullanmak sürücünün gerçekten işine yarayacaktır.

Gece yolcularını sevindiren güçlü farlar

Özellikle gece yolculuğu yapmayı sevenlerin işine yarayacak bir özellik, Arteon’un sunmuş olduğu “dinamik uzun far asistanı”. Volkswagen, bu uzun farlar sayesinde ışık seviyesini maksimuma çıkarırken, aynı zamanda karşıdan gelen sürücünün bu ışıktan rahatsız olmayacağını iddia ediyor.

Bu özellik, araç saatte 60 km hızı aştığında otomatik olarak devreye giriyor ve dikiz aynasında bulunan kamera sayesinde karşıdan bir araba geldiği zaman ışığın parlaklığı yine otomatik olarak azaltılıyor. Gerçekten işe yarar bir özellik olan dinamik uzun far asistanının opsiyonel olarak ayrı satıldığını belirtmeden geçmeyelim.

Aracı kazaya hazırlayan “pre-crash” sistemi

Volkswagen’in birçok modelinde zaten gördüğümüz pre-crash özelliği, Arteon’da da opsiyonel olarak satın alınabiliyor. 2 saniyeden fazla süren kritik sürüş durumu algılandığında, emniyet kemerleri gerilerek sürücüyü gergin bir şekilde kavrıyor ve cam veya panoramik tavan açıksa, hızlıca kapatarak arabaya dışarıdan yabancı cisim girmesini engelliyor.

Volkswagen Arteon motor seçenekleri ve yakıt tüketimi

1.5 TSI ACT (Benzinli)

Motor hacmi:1498 cc

Güç: 150 beygir, 250 tork

Şanzıman: 7 ileri çift kavrama DSG

Şehir içi yakıt tüketimi: 7,6 lt/100km

Şehir dışı yakıt tüketimi: 5,3 lt/100km

2.0 TDI SCR (Dizel)

Motor hacmi:1968 cc

Güç: 240 beygir, 500 tork

Şanzıman: 7 ileri çift kavrama DSG, 4x4

Şehir içi yakıt tüketimi: 6,9 lt/100km

Şehir dışı yakıt tüketimi: 5,3 lt/100km

Gördüğünüz üzere Volkswagen Arteon her iki seçeneğinde de kullandığı motorlarda yüksek performans iddia ediyor. Sürücü deneyimlerine bakıldığı zaman özellikle 2.0 motorlu aracın ivmesinin gerçekten yüksek olduğu ve arabanın isteklere çok hızlı bir şekilde cevap verildiği görülüyor.

Volkswagen Arteon fiyatları:

Arteon 1.5 TSI ACT 150 PS Elegance DSG - 366.402 TL

Arteon 1.5 TSI ACT 150 PS R-Line DSG - 372.055 TL

Arteon 2.0 TDI SCR 240 PS R-Line 4M DSG - 534.193 TL

Arteon 2.0 TDI SCR 240 PS Elegance 4M DSG 535.694 TL

Arteon, şu anda Volkswagen’in en pahalı aracı olmasının yanı sıra, 2.0 litrelik motor hacmine sahip modellerini Türkiye’ye getiren nadir markalardan. Fiyatların çok uçuk geldiğinin farkındayız, ancak ülkemizde özellikle yüksek hacimli motorlara uygulanan vergileri düşündüğümüz zaman, bu özelliklere sahip bir arabanın bu kadar pahalı olması gayet normal.

Açıkçası Arteon’u Arteon yapan bütün özelliklerinin opsiyonel olarak satılması, bizce büyük bir dezavantaj. Son zamanlarda Volkswagen’in arabalarında mercek farı bile opsiyonel olarak koyması insanda biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Bu kadar yüksek bir ücret ödedikten sonra Arteon’un karakteriyle uyumlu özelliklere yüksek fiyatlar vermek ne kadar mantıklı, onu size bırakıyoruz.

Volkswagen yetkilileri, Arteon’un rakiplerini Audi A5 Sportback ve BMW 4 serisi GranCoupe olarak sıralıyor. Arteon sadece görünüm olarak değil, aynı zamanda performans ve fiyat bakımından da rakiplerini aratmıyor gibi duruyor.